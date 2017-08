La semaine dernière, la triplette malgache était composée de Hery Razafima­hatratra, Luc Rahaingoson et Tojo « Cobra » Rahasintsoa, lors de la quatrième étape des Masters de pétanque, en France. Absent lors de cette échéance, Christian « Nanou » Andrianiaina revient ce jeudi, à l’occasion du cinquième rendez-vous de la tournée 2017, qui se tient dans la ville de Tignes.

Il évoluera en compagnie de Hery et Cobra. Espérons que ce nouveau changement apporte enfin de la stabilité au trio malgache, qui a vraiment peiné durant la première moitié de cette tournée, comme en témoigne son classement actuel.

En effet, la Grande île occupe la sixième et avant-dernière position, avec 14 unités, devant le Bénin (5 pts).

Top 4

Elle est devancée par les équi­pes Fazzino ou Wild Card (22 pts), Fourné (22 pts), France (21 pts), Rocher (19 pts) et Gire (19 pts). Nanou et ses coéquipiers se doivent impérativement de réagir à Tignes, après deux éliminations prématurées en quarts de finale à l’issue des deux précédentes étapes, sous peine de ne plus pouvoir intégrer le top 4 qualificatif pour le Final Four.

Haja Lucas Rakotondrazaka