Le Star Master de Pattaya se tiendra à la fin du mois de février 2017. Un tournoi de qualification se tiendra en janvier à Antananarivo.

Le Mondial de pétanque bouclé, on se tourne d’ores et déjà vers le Star Master de Pattaya, en Thaïlande.

Les boulistes se préparent déjà, puisqu’un tournoi de sélection est prévu pour le mois de janvier.

Celui-ci déterminera les joueurs, qui composeront l’une des deux équipes malgaches. Et ce, en vue de défendre le titre remporté par Carlos Rakotoarivelo, Jean Randrianandrasana, Hamir et Heriniaina Andriam­belosoa au mois de mars dernier.

En effet, la Grande île avait tout raflé lors de l’édi­tion 2016. En plus de la reconquête du titre, après un premier succès en 2014, elle avait également remporté le concours de tir de précision. Maminirina Andriani­rainy s’était chargé d’offrir un joli doublé à Madagascar.

Pour 2017, le tournoi annuel de Pattaya s’étalera du 22 au 27 février. Il s’agi­ra de la septième édition de l’événement, devenu un rendez-vous incontournable pour les meilleurs boulistes du monde. Pour preuve, quatorze champions ont annoncé leur participation au sein de différentes équipes, d’après les organisateurs.

Citons, entre autres, l’équi­pe World Star Master avec Claudy Weibel, Philippe Quintais, Jean-Pierre Sabre­nats et Claude Vallois ou encore l’équipe Momento constituée de Bruno Le Boursicaud, Henri Lacrois, Robert Blanc et Didier Momento.

Grands noms

La formation Azygo.com sera également à suivre de près, avec Damien Hureau, Julien Lamour, Jérémy Darodes et Michel Calvet, tout comme le quatuor Usai avec Dylan Rocher, Jean-Michel Puccinelli, Dominique Usai et Manu Pinto.

Pour l’instant, on attend la confirmation de la présence du trio Philippe Suchaud, Simon Cortes et José Dionisi. Que des grands noms de la pétanque, dont quelques-uns étaient présent à Antana­narivo, lors du championnat du monde d’il y a trois semaines.

Pour le cas de Madagas­car, il faudra donc attendre le mois de janvier, pour connaître les boulistes qui disputeront ce Star Master. On en saura également dans les prochaines semaines sur les formations asiatiques, toujours très performantes à Pattaya, notamment celles de la Thaïlande. Mais ce qui est sûr, c’est que le plateau sera très relevé, encore une fois.

Haja Lucas Rakotondrazaka