« Prévue avant fin octobre, la liste finale des quatre joueurs qui défendront les couleurs malgaches au championnat du monde de pétanque, qui se tiendra sur le sol malgache du 1er au 4 décembre, sera dévoilé le 8 novembre », a annoncé hier Herinaina Andriambelosoa, président du comité d’organisation de cet événement international. Ce dernier, étant le maire de la commune rurale de Masindray, avec Donat Ramilijaona, maire d’Ambohimanambola où se trouve le site de regroupement et de préparation de l’équipe nationale depuis plus d’une semaine, ont remis ensemble une enveloppe 600 000 ariary, en guise d’argent de poche, aux membres de l’équipe nationale.

« Les quatre retenus pour ce championnat du monde, seront présentés officiellement le 8 novembre avec tous nos partenaires », a confié Herinaina Andriambelosoa.

« 70% de la préparation est accomplie, le transport durant les événement, sera assuré par DHL. La fédération et le comité d’organisation signera dans quelques jours, un autre partenariat avec Orange Madagascar », a déclaré le président du comité d’organisation.

Serge Rasanda