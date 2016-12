Encore et toujours de l’ambiance au boulodrome du CBT Mahamasina, deux jours après le championnat du monde de pétanque. La compétition dénommée Grand tournoi international de pétanque triplettes hommes et quelques unes mixtes, et chaque équipe a été composée chacune d’un boss et deux élites a pris le relais.

C’était un tournoi de lancement d’une marque de boule qui s’appelle « Boulenciel ». Cette marque est homologuée par la fédération internationale de pétanque et du jeu provençal, et a été déjà utilisée lors du dernier championnat du monde de tirs de précision, ce week-end.

Le tournoi a vu la participation de cinquante-trois triplettes dont quelques équipes mondialistes comme celles de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Les grands joueurs locaux ont également été au rendez-vous en l’occurrence Taratra, Radoko, Sitraka et d’autres. Les trophées et l’enveloppe de 1 200 000 ariary ainsi que les jeux de boule Boulenciel, ont été ravis par l’équipe de Cobra, Hery et Solofo.

Cette triplette a écarté en finale sur un score de 11 à 3 celle de Mojis, Taratra et Mamy. L’équipe dauphine a, quant à elle, gagné des coupes et 500 000 ariary.

Boulenciel est une société dans l’aéronautique convertie en fabriquant de boule, créée cette année. Elle est en phase de lancement de ses produits dans le monde. La Boulenciel est usinée à l’intérieur et extérieur, et est bien équilibrée par des machines à commande numérique.

La marque compte ouvrir bientôt sa boutique à Mada­gascar. Depuis quelques mois, Boulenciel sponsorise trois grands joueurs malgaches qui évoluent en France à savoir Bezandry Thierry alias « Masaka », Lahatra et Allain Mandimby dit « Cocklet ».

