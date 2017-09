En l’espace de neuf mois, Dolys Randriamarohaja a mené les sélections malgaches aux titres mondial et continental. Un coach d’exception, d’après les joueurs.

Dimanche 4 décembre 2016 au Palais des sports et de la culture Mahamasina, la sélection malgache composée de Toutoune, Tita, Hery et Lova remporte le titre mondial. Coachée par Dolys Randriamarohaja, elle offre à la Grande île son deuxième titre mondial après 1999.

Samedi 9 septembre 2017 à Tunis, neuf mois plus tard, Dolys dirige la formation malgache composée de Toutoune, Donga, Glou et Ny Havana, sacrée cham­pionne d’Afrique. Le troisième sacre continental pour Madagascar après 2009 et 2011.

En parallèle, Toutoune s’est adjugé le concours de tir de précision. « Je n’ai jamais baissé les bras. Il fallait vraiment être fort dans la tête pour remonter. Et aussi, le coaching de Dolys a été décisif », a-t-il souligné à propos de sa finale contre le Tunisien Bougriba, remportée sur le score de 45/40, alors qu’il avait été mené de sept points à un moment. Pour beaucoup, techniciens, joueurs et même simples passionnés de pétanque, Dolys est vraiment le coach des champions.

« Il sait comment manager une équipe de la meilleure des manières. Il connait sur le bout des doigts les points forts de chaque joueur, afin de bien les exploiter. Il sait aussi comment déceler les points faibles, et comment y remédier. Et enfin, il y a la gestion du stress qu’il maîtrise très bien également », confie Toutoune à ce propos.

Champion et joueur

La formation cham­pionne d’Afrique est revenue en territoire malgache jeudi dernier. Elle a été accueillie comme il se doit à Ivato. On a également aperçu à l’aéro­port Nanou, capitaine de la sélection championne du monde en décembre. Et bien évidemment, lui aussi s’est montré dithyrambique à propos des qualités du coach Dolys.

« C’est le genre de coach qui se rapproche vraiment des joueurs, qui vit avec eux au quotidien. Ainsi, il connait très bien chacun de nous et nous accompagne dans tout ce que l’on fait, que ce soit lors des préparations ou lors des compétitions », affirme Nanou.

Et quand on lui demande le secret de son succès, il répond avec un grand sourire : « J’ai étudié particulièrement le coaching à l’étranger. J’enseigne, à chaque joueur qui passe sous ma houlette, ce petit secret que je préfère garder pour moi et mes protégés. Par exemple, Toutoune a très bien retenu ce que je lui ai appris, et l’a bien appliqué en Tunisie ».

