Parmi les nombreux récipiendaires du Mérite Sportif, pour ce jeudi, figurent les champions du monde de pétanque. Citons Nanou, Hery, Mims et Lova, ainsi que le coach Dolys.

Jeudi 8 décembre à Iavoloha, le président de la Répu­blique recevait les champions du

monde de pétan­que. Pour les récompenser, Hery Rajaonarimampianina leur offre une prime de vingt millions d’ariary.

Quatre jours auparavant, Christian « Nanou » Andria­niaina, Tita « Mims » Raza­karisoa, Hery Razafi- ma­hatratra, Lova Rakoton­drazafy, sous la houlette du coach Dolys Andria­marohaja, remportaient le premier Mondial organisé à Mada­gascar. Toutefois, les héros nationaux n’avaient pas été décorés le même jour, contrairement aux Makis entre au­tres, élevés immédiatement au rang de Cheva­lier de l’Ordre National.

C’était en 2012 après que ces derniers aient été sacrés champions d’Afrique à Maha­masina. Questionné sur ce sujet, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean Anicet Andriamosarisoa, avait alors évoqué une décoration à grande échelle à venir. Celle-ci aura lieu ce jeudi et les champions du monde seront de la partie.

« On est content de faire partie des récipiendaires pour le Mérite Sportif, même si l’on s’attendait à un autre genre de décoration, à savoir le Chevalier de l’Ordre National », confie Nanou, capitaine de la sélection malgache. Pour en revenir à leur par­cours, le dimanche 4 décembre, la triplette Nanou-Hery-Mims battait la formation du Bénin en finale de la 47e édition du championnat du monde, au Palais des sports et de la culture Mahamasina.

Anciennes gloires

Il s’agissait du deuxième titre pour la Grande île, après celui de 1999. Après des débuts quelque peu laborieux, l’équi­pe nationale malgache est montée en puissance au fur et à mesure que la compétition avançait, pour s’adjuger cette couronne.

Plusieurs dizaines de sportifs et d’anciennes gloires issus de diverses disciplines seront également décorés, ce jeudi. D’après les informations communiquées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, des représentants de chaque discipline seront reçus au Palais d’État d’Iavoloha par le président de la République.

Haja Lucas Rakotondrazaka