La finale de la troisième étape du championnat de Madagascar était une affaire entre CBT. Ce club a qualifié cinq équipes de plus à la grande finale.

Cent-quarante-cinq triplettes étaient en lice à la troisième étape qualificative à la grande finale du championnat de Madagascar saison 2017.

Cette avant dernière manche de la phase qualificative du championnat national s’est tenue au boulodrome d’Ankatso. La finale était cent pour cent équipes du club bouliste de Tananarive (CBT). À l’issue du duel final, la victoire revient à la triplette constituée du colonel Tahiry, Zigle et Lefa.

Cette formation a battu par 13 à 7 le trio Tsilavina, Dezy et Havana. En demi-finales, la bande à Tahiry a écarté une autre équipe de CBT composée de Serge, Miarivola et Harison. Et l’équi­pe de Tsilavina a, quant à elle, défait en demie la formation du club bouliste d’Antsirabe alignant Palin, Billy et Hery.

Selon le règlement du championnat, les huit meilleures équipes de chaque étape, quatre en tout, se qualifieront à la grande finale du sommet national. Les quarts de finalistes de cette troisième manche rejoindront donc les seize triplettes déjà qualifiées lors de deux premières manches à Fianaran­tsoa et à Toamasina.

Les quatre autres équipes battues en quarts complètent la liste des huit qualifiées de l’étape de ce week-end.

Dernière étape

Le club de CBT a qualifié deux autres équipes de plus, l’une constituée par Lova, Nestor, Falin et l’autre par Jean Jacques, Célestin et Rohy. Et les deux autres triplettes qualifiées viennent des autres régions à savoir celle de l’UNOH Vakinan­katratra composée de Dolys, Bond et Bali, et l’autre équipe de FBI Itasy représentée par Donna, Éric et Nambinitsoa.

Vingt-quatre triplettes ont donc jusqu’ici obtenu leur qualification pour la phase finale du championnat national. Il ne reste plus que la quatrième et dernière étape. Ce dernier rendez-vous de qualification aura lieu les 29 et 30 juillet au boulodrome du CBT et au paddock à Mahamasina.

En marge de cette étape finale du championnat pour les triplettes hommes, se dérouleront la deuxième étape des dames et celle troisième pour les juniors. La grande finale qui regroupera les trente-deux meilleures équipes des quatre étapes qualificatives aura lieu les 11 et 12 aout à Mahamasina.

« L’équipe sacrée championne du sommet national seniors hommes, et non comme auparavant, représentera la Grande île au championnat d’Afrique en Tunisie les 5,6 et 7 septembre… Les équipes championnes dames et juniors rem­por­teront pour leur part les tickets pour les championnats du monde à Taipei Chine en novembre », a rappelé le secrétaire général de la fédération malgache de pétanque, Dadah Robinson.

Serge Rasanda