Vola iray sobika (Ndlr : de l’argent plein le panier). Pour une appellation hors-du-commun, la Ligue d’Anala­manga de pétanque en a trouvé une vraiment bonne, pour son premier grand événement de cette année, ce week­end à Mahamasina.

Les vainqueurs seront récompensés avec la totalité des inscriptions de leurs catégories respectives, d’où le choix de cette appellation. Pour précision, il faudra débourser 20 000 ariary pour le tournoi de la classe Elites (doublettes), 15 000 ariary pour les amateurs (triplettes) et 10 000 ariary pour les juniors et les dames (doublettes).

Les matches se joueront sur trois site à Mahamasina, en l’occurrence sur les terrains du CBT, du paddock et du « Kianjan’ny kanto ». « Il s’agit d’une formule atypique. Mais il se pourrait que l’on change la prochaine fois, par exemple en Vary iray sobika, qui sera également destiné aux familles des joueurs », a tenu à souligner le président de la Ligue, Mbolatiana Andriamiarana, hier à l’hôtel Colbert Antaninarenina.

Nouveau site web

Cette présentation officielle du tournoi a également permis de découvrir la nouvelle équipe à la tête de l’entité de la pétanque à Analamanga.

Le sénateur Berthin Ran­driamihaingo était présent durant la conférence de presse d’hier. « Nous collaborerons avec le sénateur Berthin pour les quatre ans à venir. Il se présente en tant que ‘ray aman-dreny’ et il chapeautera la Ligue », a ajouté Mbolatiana Andriamiarana.

Afin de suivre les actualités dans le monde de la pétanque à Analamanga, la Ligue d’Analamanga vient également de créer un site web dénommé « petanqueligue.mg ». Toutes les informations concernant l’entité y sont visibles et y sont mises à jour continuellement, notamment le calendrier des compétitions ou encore les détails de son école de pétanque.

Haja Lucas Rakotondrazaka