Les qualifications pour le Star Master de Pattaya se sont conclues sur la victoire finale de Pà-Vazaha-Hery, dimanche en fin d’après-midi, à Ambohimangakely.

La grande finale des qualifications pour le Star Master de Pattaya a tenu toutes ses promesses, le weekend dernier à Ambohimangakely.

L’ultime rencontre opposait Hery Rasolonirina, Patrick Randrianiriantsoa, Jacky « Vazaha » Andriantenaina, d’un côté, et Rija « Facr » Rakotoson Hariliva « Rams » Andrianasolo, Taratra Rakotoninosy, de l’autre. Au terme de deux heures de bataille, elle s’est conclue sur le score de 13 à 8 en faveur du trio Hery-Pà-Vazaha. La cinquantaine de passionnés de pétanque, qui ont assisté à cette finale, ont pu apprécier une confrontation de haut vol, entre deux équipes talentueuses. Celle de Facr-Rams-Taratra a pris les devants en premier.

À l’issue de la sixième mène, elle disposait d’un avantage de deux longueurs (4-6). Le tournant du match est alors survenu dans la huitième mène, quand Hery, Pà et Vazaha ont enregistré trois points d’un coup (7-6). Dans la foulée, ils ont pris le large en augmentant leur avance (11-6).

Dos au mur, Rams et ses coéquipiers ont dû opter pour une stratégie ultra-agressive. L’ancien cham­pion de Madagascar tête-à-tête a dû tirer à plusieurs reprises sur le bouchon, à chaque mène mal embarquée, afin d’éviter la défaite des siens.

Vazaha constant

Toutefois, Rams a seulement repoussé l’inévitable. Et c’est à l’issue de la seizième mène, que Hery-Pà-Vazaha l’ont finalement emporté sur le score de 13 à 8, après trois tirs adverses ratés. Au passage, soulignons la performance remarquable de Vazaha. Toujours constant, ses nombreux carreaux ont grandement contribué à la victoire de sa formation.

Les vainqueurs de ces qualifications représenteront Madagascar au Star Master de Pattaya, en Thaïlande, la semaine prochaine. L’habituel premier grand tournoi international de l’année s’étalera du mercredi 21 au dimanche 25 février. Le plateau comptera vingt-huit équipes, venant des plus grandes nations de la pétanque.

Pour les porte-fanions malgaches, l’objectif sera de ramener le titre, comme ils l’ont clairement affiché après leur victoire de dimanche. Pour rappel, la Grande île a remporté le Star Master à deux reprises précédemment, à savoir en 2014 et en 2016.

Haja Lucas Rakotondrazaka