Laborieux. C’est ainsi qu’on peut qualifier le parcours de la sélection malgache de pétanque, au Masters, en France. À l’issue de la quatrième étape de jeudi, disputée dans la ville de Montluçon, elle a encore rétrogradé d’une place, pour se retrouver en sixième position du classement général, avec un cumul de quatorze points. La Grande île se trouve juste devant le Bénin crédité de cinq unités.

Les nations championne et vice-championne du monde sont dernières du classement. Devant, l’on retrouve la Wild Card (22 pts), l’équipe Fournié (22 pts), l’équi­pe de France (21 pts), l’équipe Rocher (19 pts) et l’équipe Gire (19 pts).

À mi-course donc, la Gran­de île s’éloigne dangereusement du top 4, avec un bilan mitigé. Lors des deux premières étapes, elle a atteint les demi-finales. Par la suite, elle a été éliminée d’entrée à chaque fois, avant de se rattraper en matches de barrages.

Il reste trois échéances dans le calendrier de cette tournée 2017. La prochaine est fixée pour le mercredi 9 août prochain, dans la ville de Tignes. S’ensuivront les rendez-vous de Castelsar­rasin, le 23 août, et de Ruoms-Aluna, le 29 août.

Christian « Nanou » Andria­niaina, Hery Razafima­hatratra, Luc Rahaingoson et Tojo « Cobra » Rahasintsoa sont tout simplement condam­nés à réaliser une grosse remontée, s’ils veulent réintégrer le fameux top 4 et décrocher une qualification pour le Final Four d’Istres, le 6 septembre. Outre l’enjeu sportif sur cette tournée 2017, il y a également la question de l’image du pays, sachant qu’une éventuelle élimination au terme des sept étapes ferait vraiment tâche. Ce serait un échec cuisant pour la nation cham­pionne du monde.

H.L.R.