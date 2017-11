Positif. Nous nous approcherions de la fin de l’épidémie de peste ayant tué une centaine de personnes depuis fin août, apparition du premier cas. « Il n’y a eu ni de cas notifiés ni de cas de décès enregistrés depuis plusieurs jours. En même temps, aucun des quelques cas suspects enregistrés n’a été confirmé. Il y aura prochainement, une déclaration officielle de la fin de l’épidémie avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) », annonce le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo. C’était à l’Assemblée nationale de Tsimbazaza, hier, dans le cadre de la séance d’information sur la peste.

Ce ministère a été félicité par les députés pour avoir pu rapidement contrôler cette épidémie. Mais rien n’est gagné, la saison de peste ne fait que commencer et elle s’étale jusqu’en avril 2018. Neuf cas suspects suivent des traitements dans des hôpitaux actuellement, et un cadavre en dépôt d’une peste bubonique a été enregistré à Mahitsy, hier, selon les statistiques envoyées par le ministère. « Nous devrions être vigilants. De nouveaux cas endémiques apparaissent et c’est très inquiétant», poursuit le professeur.

Les activités entreprises dans la lutte contre l’épidémie seraient donc maintenues. Ce sont les cas endémiques qui deviennent une épidémie, s’il n’y a pas de prise en charge. « Nos interventions se focalisent sur le changement de comportement. Tout le monde a sa part de responsabilité pour éradiquer la peste », précise-t-il.

Un atelier de la mise à jour de la stratégie nationale de lutte contre la peste sera organisé prochainement, pour améliorer les interventions et les prises en charge au cas où l’épidémie ressurgirait.

Miangaly Ralitera