La ratification du protocole facultatif relatif à la convention relative aux droits des personnes handicapées est en bonne voie. Les parlementaires l’ont adopté, jeudi.

Vote décisif. La bataille des personnes en situation de handicap (PSH), dans le respect de leurs droits, commence à voir le bout du tunnel. Les parlementaires de l’Assemblée nationale à Tsimbazaza ont adopté, jeudi, le protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée en 2014. Josoa Radafiniantsoa, directeur exécutif de la Plateforme des Fédérations des Personnes Handicapées de Madagascar (PFPH-Mad), se réjouit de cette avancée. « La ratification de ce protocole va sûrement changer le cours de l’histoire, même dans la façon dont on va considérer les PSH », lance-t-il, hier.

Il a une valeur contraignante. « Il obligera l’État et tous à appliquer la loi régissant les droits des PSH et toutes autres mesures y afférentes. Si l’État ne se conforme pas à cette convention, il pourra être pénalisé au niveau international », poursuit Josoa Radafiniantsoa.

Ce protocole facultatif leur permettra d’avoir recours au Comité des droits des personnes handicapées au niveau international, en cas de violation de leurs droits.

Recours

« Ce sera lorsque les recours nationaux seront épuisés que nous pouvons faire appel à ce comité », précise-t-il.

Ce dernier examinera les communications « présentées par des particuliers ou groupes de particuliers, ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers, relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par cet État Partie des dispositions de la Convention », cite l’article premier de ce protocole.

Il y a encore un bout de chemin à parcourir avant que les PSH puissent jouir complètement de leurs droits, à Madagascar. Il n’y aurait que 1 % des enfants en situation de handicap qui seraient scolarisés. Avec l’éducation inclusive mise en œuvre par le ministère de l’Éducation nationale, trente écoles primaires publiques (EPP) accueillent déjà des PSH. L’employabilité n’est pas meilleure, seulement 5 % des PSH actives auraient du travail.

Monique Ravelonirina, responsable du projet Mirazo financé par l’Union Européenne, évoque, en outre, l’inaccessibilité des bâtiments publics, et même l’exclusion des PSH dans le programme de développement. « Il n’y a que trois à quatre ministères, dont celui de l’Éducation nationale, de l’Économie et du plan, du Budget et des finances, qui nous consultent », indique-t-elle. Ces PSH revendiquent également leurs droits de citoyen. Ils parlent, entre autres, des bureaux de vote qui ne sont pas encore accessibles pour certains d’entre eux. Ce protocole facultatif sera présenté au Sénat d’Anosikely, prochainement.

Miangaly Ralitera