La date butoir de la validité des permis de conduire « roses » et des anciennes

cartes grises pourrait être reportée. Le centre d’immatri­culation (CIM) à Ambohi­dahy a envoyé une demande d’ajournement de ce délai, au ministre de l’Intérieur et de la décentralisation (MID) et premier ministre, Olivier Mahafaly, jusqu’à la fin de l’année. Une source auprès de ce ministère souligne que cette demande n’a pas été encore signée par le ministre. « Il est certain que le délai de conversion des anciens permis de conduire en biométrique et des cartes grises en documents infalsifiables va être reporté. Mais on ne peut pas encore confirmer jusqu’à quand », explique la source, jointe au téléphone, hier.

Ce sera la énième fois que le MID va décider ce prolongement. En décembre, le dernier délai de validité des anciennes cartes grises a été ajourné jusqu’au 31 mars, en même temps que les anciens permis de conduire. Le chef du centre d’immatriculation à Ambohi­dahy, Hyacinthe Charli Rajaonarison explique que ce report est important, vu que plusieurs propriétaires de véhicules et chauffeurs n’ont pas encore changé leurs papiers.

Par ailleurs, la fourniture des imprimés connaîtrait un problème, ce qui entraînerait le retard de la délivrance des papiers. Pas plus tard que la semaine dernière, le CIM a connu un épuisement des imprimés. Ce problème serait déjà réglé, selon le chef CIM, hier.

Miangaly Ralitera