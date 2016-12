Inflation, insécurité et délestage sont les points noirs du tableau des performances étatiques avoués devant les députés, hier.

Aveu. Une séance de questions-réponses entre les députés et le gouvernement, s’est tenue, hier, à l’Assemblée nationale, Tsimbazaza. Invité à prononcer un discours pour donner le coup d’envoi à la partie, Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a d’emblée avoué les principales failles dans les performances de son équipe.

Dans son allocution, le locataire de Mahazoarivo, a concédé que son gouvernement connaît des difficultés à redresser la pente dans trois domaines en particulier, à savoir, le délestage, l’insécurité et l’inflation. Le Premier ministre affirme, néanmoins, que : « Nous ne ménageons pas nos efforts pour y apporter des solutions ». Concernant la gangrène énergétique causée par le furoncle que sont les problèmes de la Jirama, Solonandrasana Olivier Mahafaly, reconnaît, aussi, que « des changements dans la gouvernance s’imposent ».

Cette dernière phrase du chef du gouvernement est une évidence affirmée par l’Exécutif depuis plusieurs mois. Le premier pas dans cette réforme de la gouvernance pourrait être un changement à la direction et au conseil d’administration de cette société d’État. Depuis le temps que les mots sont claironnés, les actes ne suivent pourtant pas. À cela s’ajoute le fait que, bien qu’il soit connu de tous que la Jirama achète du carburant à un tarif nettement plus cher que les prix à la pompe, aucune mesure n’est prise pour y remédier.

Sur le volet insécurité, le Premier ministre met en avant l’opération « Mazava », récemment mis en branle pour casser l’hégémonie recouvrée des « dahalo », dans les zones rouges de Madagascar. Une nouvelle réaction qui consiste à répondre à la force par la force donc, au point que le général Béni Xavier Rasolofo­nirina, ministre de la Défense nationale, anticipant, vraisemblablement, de probables réactions des défenseurs des droits de l’homme contre d’éventuelles exactions, a déjà demandé une levée de bouclier des parlementaires.

Concret

« Vu l’ampleur de la situation, un coup d’arrêt est nécessaire », argue les chefs militaires. Certes, mais lors d’une précédente session, le ministre Rasolofonirina a soutenu devant les députés que les opérations spéciales ne suffisent pas pour assurer une sécurité durable. Des mesures d’accompagnements sociales et économiques, comme l’éducation, l’emploi, l’alimentation et l’appui aux services sociaux de base, ont été, entre autres, énumérés par l’officier général.

Un tel système d’accompagnement semble, pourtant, inexistant jusqu’ici. Ce qui impose l’usage de la force afin d’apporter des solutions ponctuelles à l’insécurité. Bien qu’il y ait déjà eu les opérations « Tandroka », et « Coup d’arrêt », l’insécurité reste le principal obstacle martelé dans les doléances des membres des députés envers le gouvernement. Dans les zones urbaines, c’est le grand banditisme qui tend à imposer sa loi.

Concernant l’inflation, le Premier ministre Mahafaly, affirme que le ministère du Commerce est à pied d’œuvre pour sensibiliser, voire sanctionner grossistes et marchands. Le chef du gouvernement a déjà affirmé, à Tolagnaro, notamment, que la hausse des prix sur certains produits de première nécessitée (PPN), « est utilisée comme arme de déstabilisation par certains ».

La promesse de dix mil­liards de dollars, acquise à la conférence des bailleurs a été tambourinée, hier, pour indiquer que l’Exécutif passera à la vitesse supérieure dans sa mission de développement.

Garry Fabrice Ranaivoson