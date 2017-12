Flagrant. Une grande partie des collectivités territoriales décentralisées (CTD), c’est-à-dire les communes ou régions, n’effectuent pas à temps le paiement des cotisations des agents affiliés à la Caisse de prévoyance à la retraite (CPR) et de la Caisse de retraite civile et militaire (CRCM). Il s’agit, pourtant, d’une dépense obligatoire. Résultat des courses, certains employés risquent de ne pas toucher leurs pensions de retraite.

« Un grand nombre de CTD ne payent pas à temps les cotisations des agents affilés à ces deux caisses. Les employés sont les seuls à en être sanctionnés. Au niveau de notre direction, nous ne pouvons pas procéder au paiement de pension que lorsque les cotisations sont régularisées », a déclaré, hier, Ihanta Sahondra Razafintsalama, directeur général de la gestion financière du personnel de l’État (DGGFPE).

Afin d’éviter de telles situations pour les futurs retraités et de régulariser celle de ceux qui n’ont pas pu percevoir leurs pensions, cette direction générale a organisé, ce jour, une séance de sensibilisation et de formation pour les responsables au niveau de CTD, à Anosy.

L.R.