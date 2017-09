Un artiste émérite, au talent exceptionnel faisant sa renommée auprès de plusieurs générations de passionnés d’art. Roland Raparivo s’est vu attribuer un titre des plus prestigieux hier.

Exceptionnel et inédit à la fois, c’est ainsi que se décrit l’événement qui s’est tenu à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) à Andavamamba hier. Rendant hommage au talent, à l’imaginaire et à la créativité d’un grand maître de la peinture malgache, la soirée d’hier s’est affirmée comme un instant privilégié pour le peintre Roland Raparivo. Bien au-delà de sa passion pour l’art en général, c’est toute la communauté culturelle et artistique qui a tenu à saluer sa passion, ainsi que sa patience à l’AFT Andavamamba, à l’occasion. Sous la présence de quelques sommités de la scène artistique, mais par dessus tout celle même du Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, qui a honoré de sa présence la soirée. C’est un Roland Raparivo en émoi qui s’est ainsi vu attribuer la distinction honorifique de Grand Officier de l’ordre national des mains du ministre de la Culture, de la Promotion de l’artisanat et de la Sauvegarde du patrimoine, Jean Jacques Rabenirina.

« C’est un véritable honneur pour moi que de pouvoir continuellement partager avec vous ma passion. La peinture est une seconde vie pour moi et tant que je le pourrais, je continuerai à peindre aussi bien pour moi que pour les générations à venir » souligne Roland Raparivo.

Des œuvres éternelles

Du haut de ses 83 ans, le grand maître Roland Raparivo expose actuellement depuis une semaine maintenant, sa dernière exposition à l’AFT Andava­mamba. Une rétrospective sur la carrière de ce peintre d’exception, « Jery todiky ny fiainany » couronne six décennies de peinture de la part de Roland Raparivo. « L’art contribue à l’épanouissement de notre culture, d’autant plus que notre pays regorge d’une richesse artistique incommensurable. Malgré ce que l’on peut penser, la promotion de la culture reste parmi nos priorités, on contribuera activement à partir de ce jour à la gestion des musées pour que chaque artiste y ait leur place. Ainsi, leurs œuvres seront visibles par tous et ne resteront pas dans leur collection privée » affirme le Président de la République tout en découvrant l’exposition de Roland Raparivo. Une affirmation à laquelle le ministre Jean Jacques Rabenirina ajoute « On s’active à faire en sorte que les artistes aient les honneurs qu’ils méritent. Que tous soient sur le même piédestal et que les plus talentueux soient amplement reconnus comme tels ». Le peintre Roland Raparivo, qui a officiellement annoncé sa retraite artistique également, mais qui a tenu à rassurer le public quant au fait qu’il continuera à peindre au moins trois ou quatre tableaux chaque année.

« Mes œuvres, ces paysages qui m’inspirent et que je me plais à retranscrire dans mes tableaux. Je les dédie en hommage à ma patrie, à Madagascar et à mes compatriotes » clôt Roland Raparivo. L’exposition continuera jusqu’au 9 septembre dans le hall de l’AFT Andavamamba.

Andry Patrick Rakotondrazaka