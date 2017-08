Pour ses soixante ans de peinture, Raparivo R.R présente ses oeuvres qui témoignent de sa belle carrière.

Soixante ans de carrière. Artiste peintre connu et reconnu, Roland Raparivo replongera une fois de plus le public dans ses œuvres à travers une exposition et vente rétrospective inédite. Comme à l’accoutumée, les amateurs, professionnels ou collectionneurs sont conviés à ces évènements qui se dérouleront du 23 août au 9 septembre à l’Alliance Française Andavamamba. L’artiste y présente exclusivement une collection personnelle de près d’une vingtaine de toiles avec de la peinture à l’huile, six cadres à l’acrylique sur toile, et douze cadres faits à l’aquarelle encadrés sous-verre datant du début des années 2000 à aujourd’hui. Représentant des paysages illustrant la beauté de la vie paysanne malgache et la spécificité de ces villes qu’il a visitées, ses œuvres se démarquent par la richesse et la chaleur des couleurs utilisées.

La peinture fait partie de la vie quotidienne de Raparivo et ses centaines d’œuvres d’art peuvent en témoigner. Il a d’ailleurs transmis son savoir-faire à son fils, Tiana Raparivo, qui a hérité de son talent et qui exposera également six huiles durant l’événement. L’objectif de l’exposition est de démontrer la différence de style entre ces deux artistes qui, bien qu’ils portent le même patronyme et exercent le même métier, possèdent chacun ses propres style et technique. La manifestation a donc été organisée pour étaler deux visions différentes sur un même thème dont les paysages ruraux malgaches et même médium.

Une légende vivante

Âgé de 82 ans, Raparivo R.R est l’un des plus reconnus des artistes-peintres de la zone océan Indien. Fidèle à son style personnel «Peinture à l’huile sur le toile» réalisé au couteau, et qui lui rappelle toutes ces belles villes qu’il a visitées tout en maintenant des traits du courant classique du début du XXe siècle, l’artiste ne cesse d’émerveiller à chaque exposition.

Il a exposé avec tous ceux qui ont fait la renommée picturale du pays, tels Fulgence, Solofoson, Rakotomanana. Marquée par plusieurs hiatus, la carrière du peintre n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais l’artiste a toujours su rebondir. Après soixante ans de peinture, Rolland Raparivo n’est pas prêt de déposer son pinceau.

Sitraka Rakotobe