Des pédiatres poussent les parents à vacciner leurs enfants contre le méningocoque. Des cas de méningite auraient été répertoriés.

À titre préventif. Ianja Andria­na­vahy, mère d’un enfant de 12 mois, cherche éperdûment un vaccin contre le méningocoque dans les pharmacies. Le pédiatre de son enfant le lui a recommandé. « Il m’a fortement conseillé de vacciner mon enfant contre cette bactérie. Une épidémie circulerait, mais il m’est difficile d’en trouver », a-t-elle indiqué, hier. Au mois de juillet, d’autres mères de famille à Antananarivo ont également été incitées par des pédiatres à vacciner leurs enfants.

Ce vaccin échappe, pour l’instant, au programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publi­que. Pourtant, des cas de méningite dûs à la bactérie du méningocoque ont été répertoriés ces derniers temps.

Danger

Au service de la pédiatrie du Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU JRB), par exemple, les résultats des analyses effectuées sur deux petits patients ont été positifs à cette bactérie, en 2016. Le Dr Mbola Rakoto­mahefa, chef de service de la pédiatrie du CHU JRB évite pour autant d’effrayer en soulignant qu’il n’y a pas d’épidémie. « Les cas de méningite n’ont pas augmenté. Il y a seulement ces cas de méningocoque qui ont été découverts, récemment. Peut-être qu’il y a d’autres cas, mais ce sont, pour le moment, les seuls cas enregistrés », explique-t-il.

Le mode de transmission et les symptômes de la maladie sont les mêmes, autant pour celle transmise par les bactéries que par les virus. Forte fièvre, convulsion. Elles peuvent engendrer des déficits moteurs. Les méningites transmises par le méningocoque seraient, toutefois, plus dangereuses. « Elles se répandent facilement, elles engendrent des complications et tuent rapidement. Le taux de mortalité est plus élevé », détaille ce pédiatre.

Le Dr Mbola Rakoto­mahefa invite les parents à effectuer les vaccins contre les méningites inclus dans le programme élargi de vaccination. « Si vous en avez les moyens, effectuez aussi celui qui n’y est pas inclus pour protéger vos enfants. Si les symptômes de la maladie se présentent déjà, consultez des médecins. Ils vous indiqueront sûrement des hôpitaux appropriés si nécessaire », recommande-t-il.

Miangaly Ralitera