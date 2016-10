La pêche reste une activité économique pourvoyeuse de ressources pour le pays. Malheureusement, plusieurs points restent à améliorer.

La pêche thonière figure parmi les filières porteuses de l’économie nationale, et garante de l’amélioration de l’alimentation de la population côtière. « L’océan Indien nous offre encore des ressources abondantes en thons, sauf que nous ne pouvons pas l’exploiter convenablement à Madagascar, faute de moyens et d’infrastructures. En effet, nous ne disposons que d’un nombre limité d’industries de transformation, et c’est souvent en dehors de notre territoire que ces opérations de transformation s’effectuent », a confié hier Noro Nirina Ratsirahonana, partenaire à Madagascar de l’Albacora, une société espagnole spécialisée dans la pêche et la transformation des thons, opérant dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien.

De plus, la majorité de notre production industrielle en thon est souvent destinée à l’exportation, notamment vers le marché européen. « D’ailleurs, ces produits ne sont pas à la portée du pouvoir d’achat des Malgaches en général », a-t-elle poursuivi. Pourtant, le développement de ce secteur à Madagascar peut générer plus d’emplois, tant directs qu’indirects. Elle contribuera largement à l’économie, d’autant plus que la demande mondiale en thon ne cesse de croître.

Réflexion nationale

Mais cette exploitation et l’augmentation actuelle des niveaux de capture présentent des risques qui ne sont pas à écarter. Les techniciens de la Commission thonière de l’océan Indien (CTOI) ont établi récemment que « les principaux indices d’abondance, en particulier la faible part des animaux en âge de se reproduire, ont de quoi inquiéter, quels que soient les modèles numériques utilisés. La population des thons risque de dépasser un point de non-retour d’ici 2017 ». Surtout que la pêche thonière n’est pas seulement industrielle, mais concerne également les pêcheurs artisanaux et traditionnels. « La pression ne cesse d’augmenter sur la population d’albacores de l’océan Indien. On les attrape à la palangre, au filet maillant, à la canne, à la senne avec ou sans dispositif de concentration de poissons », ont-ils indiqué.

Fort heureusement, un atelier de réflexion nationale sur le développement de la pêche thonière côtière à Madagascar a eu lieu à Toamasina au mois de mars. Il a permis aux acteurs concernés de discuter et débattre, pour ressortir le document contenant les évolutions récentes ressenties et l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM).

Rado Andriamampandry