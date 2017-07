Les chiffres font peur. Les pêches illégales dans le bassin Sud-Ouest de l’océan Indien entrainent un manque à gagner considérable pour l’économie de la région. Ce qui amène la Commission de l’océan Indien à mettre en place, il y a dix ans, un plan régional de surveillance des pêches (PRSP) pour mener de front la lutte à travers une multitude d’activités – dont notamment, les patrouilles en mer.

« Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 20% des captures totales de thonidés dans notre région finissent dans les filets des pêcheurs illégaux. En termes économiques, ce pillage de nos eaux représente 400 millions de dollars à la première vente et au moins 1 milliard de dollars en produits transformés annuellement. C’est une perte sèche pour les économies de nos pays qui entendent tirer durablement profit du potentiel de leurs zones économiques exclusives », a déclaré Hamada Madi, secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, lors de la cérémonie d’ouverture de la deuxième conférence des ministres des pêches des États du Sud-Ouest de l’océan Indien.

Cette conférence regroupe des experts régionaux et internationaux en la matière pour mesurer le bilan du succès et des problématiques du PRSP, un plan financé par l’Union européenne. Depuis 2016, la Banque mondiale, à travers la composante régionale du SwioFISH1, donne également son appui pour la réalisation des activités régionales. C’est un véritable mécanisme de coopération régionale.

« Le PRSP est le seul outil efficace que nous avons aujourd’hui pour combattre contre la pêche illicite, non reportée et non règlementée (INN) sur le terrain et à travers l’échange des données », explique Sunil Sweenarain, économiste de pêche et coordinateur du programme SmartFish.

« Nous nous devons de le renforcer en lui offrant une structure pérenne et un mandat renouvelé », conclue-t-il.

Selon les informations recueillies sur place, la zone de surveillance du PRSP s’est progressivement élargie, passant de 5,5 à 6,4 mil­lions de km2. Les pays impliqués sont les Comores, la France/La Réunion, le Kenya, Mada­gascar, Maurice, le Mozam­bique, les Seychelles et la Tanzanie. « Quarante neuf patrouilles conjointes embarquant les inspecteurs de ces huit Etats participants ont été menées, cent vingt infractions ont été enregistrées, douze déroutements de navires ont été réalisés et six cent soixante dix navires ont été suivis sur Vessel Monitoring System (VMS) régional, depuis mars 2014 », explique-t-on.

Lova Rafidiarisoa