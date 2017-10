Le calendrier de fermeture et d’ouverture de pêche dans les plans d’eaux continentaux, ou d’eau douce continentale de surface a de nou­- veau été communiqué. « Le mareyage, la collecte, le transport et le colportage des poissons d’eau douce sont interdits pendant la période de fermeture de la pêche », rappelle le communiqué.

Des exploitations ont été signalées par des habitants de quelques régions mais non confirmées par la gendarmerie. « Normalement, aucune exploitation ne peut avoir lieu durant la période de fermeture, autrement, on fait une entorse à la loi. Toutes les entités concernées par la pêche, à savoir la surveillance des Pêches, la gendarmerie et les directions régionales sont au courant du calendrier », indique un directeur régional de la Pêche et des ressources halieutiques. « Les autorisations spéciales sont accordées dans certains cas, comme pour les recherches scientifiques », souligne-t-il. Le non-respect des textes amène à la saisie des produits ou au retrait des permis.

Chaque opérateur, poissonnerie, et tout établissement hôtelier sont tenus de déclarer leur stock de poissons d’eau douce auprès des directions régionales de la Pêche et des ressources halieutiques.

M.I.