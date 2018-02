La région Nord de l’île profitera bientôt d’une initiative de valorisation. Elle affiche une potentialité halieutique malexploitée

En baisse. La productivité en matière de ressources halieutiques est en déclin depuis quelque temps dans la zone maritime des baies d’Ampasin­dava, Tsimipaika, Ambaro et Nosy be (BATAN). Ce constat a été présenté, hier, à Ampandrianomby lors de la cérémonie d’officialisation du plan d’aménagement des pêcheries dans la zone maritime de BATAN. BATAN est reconnue comme la zone de pêche la plus productive de la Grande île et numéro deux mondial après le Triangle bleu du Pacifique en termes de richesses en biodiversité marine. Pourtant, elles sont à présent sujettes à une exploitation non-conforme.

« La majorité des exploitants dans cette zone pratiquent exclusivement la pêche artisanale. Avec une vision d’activité non basée sur le long terme, cette pratique artisanale conduira forcément au déclin de ce secteur dans la zone BATAN. Ce plan d’aménagement des pêcheries dans cette zone a été donc mis en place », explique Tilahy Désiré Andria­naranintsoa, secrétaire général des Ressources halieutiques et de la pêche.

Cet aménagement a été adopté à travers une approche éco systémique afin de rechercher un juste équilibre entre les activités de pêche et le bien-être écologique de la région. « De cette manière, la production de la pêche dans la zone BATAN répondra aux besoins des générations actuelles tout en prévoyant la pérennisation de l’activité pour les générations futures », continue le secrétaire général.

Impact

Pour ce faire, « le plan d’aménagement présentera trois principaux objectifs. Il s’agit du maintien de la qualité des services offerts par les écosystèmes producteurs, de l’instauration d’une exploitation durable et de l’équitable distribution des richesses générées par cette exploitation », précise Vola Rakotonjanahary, directeur de la valorisation des ressources halieutiques.

En plus de cette simple exploitation artisanale, la baisse de régime concernant la productivité de cette zone s’explique aussi par l’impact environnemental des exploitations minières de la région. « L’exploitation de terres rares dans les régions de Diana et de Sofia, plus particulièrement sur la péninsule d’Ampasindava, n’impacte pas uniquement sur la biodiversité terrestre. Il est fort probable que cela puisse avoir des répercussions directes sur l’épanouissement de la biodiversité marine », selon Alison Clausen, Directeur pays de Wildlife Conservation Society Madagascar. « À travers ce plan d’aménagement, nous tenterons aussi d’apporter notre plaidoyer par rapport à la notion de préservation et de valorisation de cette zone maritime », rajoute-t-elle.

Harilalaina Rakotobe