Dans un ouvrage publié aux éditions Du Rocher, le père Pedro s’insurge contre la pauvreté à Madagascar. Politiciens, institutions religieuses et bailleurs de fonds sont secoués dans le livre.

Insurgez-vous. C’est avec cette expression incisive et d’un ton révolutionnaire que le père Pedro Opeka, a choisi d’intituler son ouvrage. Publié aux éditions Du Rocher, le religieux de 69 ans, raconte, dans ce livre, son combat contre la pauvreté, à Madagascar, depuis 47 ans.

Plus qu’un cri d’alerte, le père Pedro hurle dans cet ouvrage l’urgence d’une révolution dans la lutte contre l’extrême pauvreté dans la Grande île. Sans ambages, le prêtre fustige « le désintérêt et l’hypocrisie », envers les plus vulnérables. Si les politiciens sont, particulièrement, ciblés, les institutions religieuses et même les bailleurs sont, aussi, vivement pointés du doigt. Pour faire la promotion de son ouvrage, le père Pedro, a, depuis le début du mois, fait un road show médiatique, en France.

Dernièrement, le fondateur d’Ankamasoa, a été l’invité de France 24. « Je crie insurgez-vous. Insurgez-vous d’abord avec le cœur, pas avec les armes, parce qu’il faut changer les mentalités. Celle des gouvernants, mais aussi, du peuple car, on s’habitue à la pauvreté vous savez », a-t-il déclaré sur France 24. Affir­mant qu’il soutient tous ceux qui sont au pouvoir car, « il faut appuyer toutes les bonnes volontés », le père Pedro n’en est pas moins, particulièrement, sévère vis-à-vis des politiciens malgaches.

« Cette misère s’est installée à cause de la corruption, mais aussi, d’un manque de vision de ceux qui ont dirigé le pays depuis l’indépendance », affirme-t-il, prenant l’exemple de la création d’emplois pour les jeunes.

Indifférence et égoïsme

« Ce pays possède tout pour rendre l’homme heureux. Mais il le rend malheureux, en particulier parce que les politiciens se fichent du malheur ou du bonheur de leurs semblables », déplore le fondateur d’Aka­masoa, dans son ouvrage.

Sur France 24, le père Pedro explique qu’« il y a toujours des politiciens qui ne cherchent pas l’intérêt général, le bien commun. Alors que quelqu’un qui arrive au pouvoir, (…) doit servir son peuple, les jeunes, les enfants ». Fustigeant toujours les politiciens, les élus, le père Pedro affirme dans son livre: « Ils parlent mais, n’agissent pas ». Sur cette phrase, il a soutenu sur TV5 monde, le 6 juin qu’« il faut démasquer tous les menteurs parce que c’est un grand manque de respect envers ses frères. Pourquoi parler si après, vous faites le contraire. Si vous dites des choses, vous devez passer à l’acte ».

Sur la version en ligne de Le Monde Afrique, le prêtre soutient que « l’hypocrisie est la maladie de tous les politiciens, pas seulement à Madagascar mais, partout ». L’ouvrage du père Pedro appelle ainsi, à « entrer en guerre contre l’indifférence, l’égoïs­me (…) pour donner la vie, de l’espérance, de la chance aux enfants ». Une indifférence qui, à entendre le père d’Akamasoa, ferait, également, preuve la communauté internationale. Le livre Insurgez-vous dit ainsi, « non à l’abime Nord-Sud », et appelle à son abolition.

« Il y a un manque de volonté, l’envie qui manque, pas seulement pour Madagascar (…) », indique-t-il, en ajoutant que « l’Afrique et Madagascar sont oubliés par les G7 (…) ». Il dénonce ainsi, le fait que les projets d’aides prennent du temps à être concrétisés. « Quand ils aident, ils trainent trop. Les aides prennent trois ans à venir. Combien meurent en trois ans Il faut aider tout de suite », soutient-il car, « la misère est la honte de notre époque, de notre génération, où nous avons toutes les armes, toutes les techniques, beaucoup d’argent ».

Bien que religieux, le prêtre n’épargne pas non plus les institutions religieuses. « La dimension institutionnelle l’a emporté sur le message de l’évangile », regrette-il dans son livre, rappelant les mots du pape François selon lesquels : « Un pasteur doit ressentir l’odeur de ses brebis ». Ne se dérobant pas au fait qu’il met le pied sur un terrain politique, le père Pedro se défend en lançant que « la politique, c’est travailler pour le bien commun, ce n’est pas mentir, ni faire semblant. Être un vrai politicien, c’est donner sa vie pour son peuple, servir son peuple et seulement servir ».

Garry Fabrice Ranaivoson