Un vibrant hommage à l’histoire de la Grande île est immortalisé à travers une riche collection de clichés intemporels. Ainsi, se découvre le Musée de la Photographie.

Une initiative qui a le mérite d’être à la fois pérenne, fédératrice et surtout innovante quant à la préservation ainsi qu’à la valorisation du patrimoine photographique malgache. La création du premier Musée de la photographie de Madagascar ravit par l’enthousiasme dont font preuve les acteurs qui en sont à l’origine. Dans le cadre d’une conférence qui s’est tenue hier à l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely, le public a pu découvrir les coulisses d’un travail de longue haleine qui a abouti à la mise en place de ce Musée de la photographie de Madagascar qui ouvre officiellement ses portes à Anjohy, en cette matinée. Intitulé « Genèse et naissance d’un musée », cette conférence était l’occasion pour l’assistance d’entrevoir déjà la richesse culturelle et historique dont regorge le Musée de la photographie de Madagascar.

Cedric Donck, président d’honneur du musée, Helihanta Rajaonarison, présidente du musée et Tamara Teissedre-Philip, représentante permanente de la Région Île-de-France à Madagascar, ont alors tenu à exposer l’importance d’un tel projet, surtout pour valoriser l’histoire du pays. « Une épopée à travers le temps, retranscrivant en photos les plus belles époques de l’histoire de Madagascar, c’est ce que nous proposons au public de découvrir au sein de ce musée», souligne Cedric Donck.

Revivons l’histoire

Toute une série de photographies, aussi étonnantes qu’émouvantes, à travers lesquelles les différentes périodes de l’histoire de Madagascar se sont figées, c’est ce que le Musée de la photographie de Madagascar propose de découvrir et de redécouvrir en même temps. Le musée qui s’est auparavant exposé en ligne, par le biais de son site www.photo-madagascar.com, et sur les réseaux sociaux, gagne désormais encore plus en envergure grâce à son local à Anjohy. Cedric Donck de rajouter « C’est un plaisir pour nous d’entreprendre cette mission aux côtés de nos partenaires. Elle consiste en la collecte, la numérisation, la mise en ligne et l’exposition de ces photographies datant de 1860 à 1960. Il en est de même pour la constitution d’une base de données pérenne et la mise en place de ce musée physique ainsi que l’édition d’ouvrages historiques ».

Le Musée de la photographie de Madagascar met aussi un point d’honneur à restituer ce patrimoine photographique aux Malgaches, qui leur permettra par la suite, de mieux s’imprégner de l’histoire du pays. « On convie surtout les jeunes à visiter le musée, car il leur permettra de s’ouvrir à de nouveaux champs de recherche, quant à la compréhension de notre histoire », affirme Helihanta Rajaonarison. Ce Musée comporte quatre salles de projection qui diffuseront en continu des films se référant à l’histoire du pays, une salle d’exposition et de documentation ainsi qu’une base de données de plus de cinq mille photos accessibles gratuitement. De plus, le jardin du musée sera exclusivement réservé à la photographie contemporaine, notamment pour la jeune génération qui œuvre pour des photographies plus artistiques ou orientées vers le journalisme.

