Des polémiques tournent actuellement autour du Rova d’Ilafy. L’opinion publique remet en question la gestion et le respect des sites et monuments classés comme patrimoines nationaux.

Le Rova d’Ilafy fait actuellement l’objet d’une polémique, comme quoi des parcelles de terrain sises aux alentours, si ce n’est au sein du domaine, auraient été mises en vente à des fins privées. La population locale a, tout de suite, réagi en affichant son mécontentement. Depuis trois semaines, le maire de la commune, Georges Andriamanganoro et le président du Fokontany, Désiré Rasolomanana, réunissent ponctuellement chaque dimanche, la population locale pour discuter des actions à mener pour conserver les lieux intacts.

En effet, des individus se sont permis de délimiter à l’aide de piquets et de bornes, une bonne partie du terrain dans lequel se trouve le Rova, au grand étonnement de la population locale. Cette dernière a, par la suite, lancé une pétition pour alerter aussi bien les autorités locales que les hautes sphères de l’État.

Maurice Raoelintsoa, l’un des aînés habitant près du Rova d’Ilafy affirme que « Permettre au plus offrant d’exploiter ce lieu, notamment à des étrangers qui déprécieront sa valeur, serait un affront et un manque de respect envers notre histoire. C’est un patrimoine qui nous est cher et on veillera jalousement dessus jusqu’au bout ».

Intransigeants

Faire front et faire preuve de solidarité pour la sauvegarde de ce patrimoine, c’est dans cette optique qu’ils ont, ensemble, sensibilisé et fédéré le ministère de la Culture, de la promotion de l’Artisanat et de la sauvegarde du Patrimoine à leur cause.

La Grande île est connue pour ses richesses naturelles, mais aussi pour sa richesse culturelle qui se reflète essentiellement à travers ses patrimoines, et le public a de plus en plus conscience de l’importance de ces derniers. Émeline Raharimanana,

directrice de la culture au sein du dit ministère souligne qu’« Actuellement, cent soixante-huit sites et monuments ont été répertoriés comme patrimoines nationaux par le ministère, dans tout le pays. Ainsi, il est de notre devoir de veiller à la protection, à la sauvegarde et à la préservation de chacun d’entre eux, ce qui n’est pas une tâche facile, mais qu’on a appris à maîtriser ». La directrice de la culture fait ainsi référence à l’Ordonnance

82-029 établie par le ministère qui met la population à contribution par rapport à la gestion de ces patrimoines.

La population locale proche des Rova, par exemple, a des droits, mais surtout des devoirs à accomplir vis-à-vis de ces patrimoines. Il est important de rappeler que seul le ministère est avant tout le premier responsable de ces patrimoines.

Andry Patrick Rakotondrazaka