Le représentant du Fonds monétaire international (FMI) à Madagascar donne des pistes pour maîtriser la tendance inflationniste connue par le pays. Pour lui, les subventions ne sont pas une solution.

• Le Conseil d’administration du FMI a approuvé le décaissement de la troisième tranche de l’appui financier accordé à Mada­gascar dans le cadre du programme de Facilité élargie de crédit sans se réunir. Est-ce une pratique courante ?

-Effectivement, notre Conseil d’Administration a approuvé le décaissement de la troisième tranche de l’appui financier, pour un montant d’environ 45 mil­lions de dollars. Dans l’ensemble, je dirais que la revue s’était très bien déroulée. Les membres du Conseil n’ont même pas eu à se réunir puisqu’ils ont donné leur approbation selon la procédure dite du « défaut d’opposition ». Cette procédure s’applique lorsqu’il est convenu qu’une proposition peut être examinée sans réunion formelle. On y a généralement recours si deux conditions sont remplies. C’est lorsque la mise en œuvre du programme par le pays se déroule très bien et sans grande surprise, ou lorsqu’il y a une appropriation très forte dans la mise en œuvre du programme de réformes par le gouvernement. Cela sous-entend que le Conseil a une confiance élevée dans le programme.

• La mission effectuée en septembre avait pourtant encore quelques petites réserves. Le gouverne­ment a-t-il trouvé des solutions ?

- À l’issue de la mission du mois de septembre, la principale question qui restait en suspens était celle relative au moyen de financer le gap additionnel au niveau du budget 2018. Le gap généré par l’augmentation de certaines postes de dépenses mais aussi par la réduction des ressources suite à l’appréciation de l’ariary, notamment des recettes collectées par la Douane sur les importations ainsi que de la contrevaleur en ariary des aides extérieures reçues par le pays. Ce qui a nécessité de trouver le besoin de financement additionnel correspondant. Les discussions sur les mesures proposées par les autorités pour financer le gap de financement se sont ainsi poursuivies lors des réunions annuelles du Fonds et de la Banque Mondiale au mois d’octobre dernier à Washington.

• Quelles sont ces mesures ?

- Elles concernent les actions destinées à maîtriser certaines lignes de dépenses, comme les salaires et les pensions. Mais elles incluent également des mesures significatives pour renforcer les recettes fiscales et douanières, comme l’augmentation des taxes sur les produits pétroliers, la simplification des régimes fiscaux des petits contribuables, l’amélioration de la coopération entre les Douanes et les Impôts ainsi que la poursuite des réformes déjà entamées, telle la mise en place des contrats de performance.

• Comment se présente la situation des sociétés d’État qui plombaient le budget de l’Etat ? Les difficultés sont-elles derrière nous ?

- À mon avis, il est encore un peu trop tôt pour dire que les difficultés sont derrière nous concernant la Jirama et Air Madagascar. Certes, beaucoup de progrès ont été réalisés ces derniers temps à leur niveau respectif. Néanmoins, compte tenu du gouffre financier dans lequel les deux compagnies se sont trouvées, un peu plus de temps s’avère nécessaire pour qu’elles puissent vraiment être financièrement viables et faire des bénéfices.

• Quelles seraient les menaces qui restent aujourd’hui ?

- Les risques qui planent sur ces deux entreprises d’État sont nombreux. On peut les classer en deux grands groupes : ceux sur lesquels les compagnies elles-mêmes pourraient avoir des influences et ceux sur lesquels elles n’ont pas d’emprise et sont obligées de subir. Primo, la principale menace est la non mise en œuvre ou la mise en œuvre tardive des réformes prévues pour des raisons diverses et variées. À l’heure actuelle, chacune des deux compagnies dispose d’un plan de redressement. Chaque entreprise est censée mettre en œuvre ces actions pour mener à bien l’opération de viabilisation financière. Il faut mener les réformes à temps et à terme tel que planifié pour que cela réussisse. C’est important car, dans le passé, des retards dans la mise en œuvre des réformes ont alourdi les besoins en transferts des sociétés quand d’autres facteurs sont survenus.

• Quelles sont justement les menaces sur lesquelles les sociétés d’Etat n’ont pas d’emprise ?

- Il s’agit plus de facteurs dits « exogènes ». Pour la Jirama, il s’agit, par exemple, des aléas climatiques dont le pays a fait l’expérience cette année avec la sècheresse mais également avec le cyclone. Ces deux phénomènes ont entrainé une forte perturbation des services d’approvisionnement en électricité. Autre facteur important, l’évolution des prix des barils du pétrole au niveau du marché international ainsi que le taux de change. Un important dérapage au niveau de ces deux variables aura des impacts non-négligeables sur la situation financière de la compagnie. Il en est de même pour un système de tarification qui ne tient pas compte de l’évolution des coûts. Pour Air Madagascar, un ralentissement de la demande mondiale de services touristiques pourrait notamment affecter ses activités. Une épidémie de peste telle que le pays l’a vécue très récemment constitue un autre risque qui pourrait impacter le redressement. Enfin, un environnement politique pas très favorable pourrait entraîner une baisse du trafic aérien.

« Il n’y pas de solutions miraculeuses à la situation. »

• La situation inflationniste actuelle peut-elle être maîtrisée ?

- Pour répondre directement à la question, je dirais que l’inflation pourrait être maitrisée à condition de connaitre ses sources et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la contrôler. Dans le cas de Mada­gascar, les tensions inflationnistes que le pays subit depuis le début de l’année prend sa source dans une augmentation importante des prix des denrées alimentaires produits localement. Il s’agit notamment du prix du riz, dont la production a fortement diminué suite au passage du cyclone Enawo. En glissement annuel, le prix du riz a augmenté d’environ 15% à fin octobre.

• Donc, comment maîtriser cette tendance inflationniste ?

- Il n’y pas de solutions miraculeuses à la situation, il faut une combinaison de mesures destinées à atténuer ses impacts. Et certaines d’entre elles ont été déjà mises en œuvre par les autorités. Il y a eu, par exemple, le programme de doublement des importations de riz afin de combler le gap au niveau de l’offre locale. A cela s’ajoute le resserrement de la politique monétaire réalisée récemment par la Banky foiben’i Madagasikara et qui est destinée à contenir la demande afin de ne pas rajouter plus de pression sur les prix. La récente révision à la hausse du taux directeur par cette dernière aura pour effet de faire apprécier l’ariary. Ce qui pourrait aussi contribuer à réduire le prix à l’importation du riz. Et, finalement, il y a les mesures d’atténuation que les autorités pourraient apporter aux plus pauvres, à travers des programmes de filet de sécurité ou autres programmes, tel que les travaux à haute intensité de main d’œuvre ou bien les programmes vivre contre travail ou encore les cantines scolaires qui permettent aux ménages pauvres de gagner de revenus ou de réduire leurs dépenses, pour compenser les effets de la hausse sur leur pouvoir d’achat.

• Mais comment maîtriser la hausse du prix du riz que vous avez évoqué comme étant à l’origine de la tendance inflationniste ?

- Avant de répondre à la question, je souhaiterais attirer l’attention sur le fait que l’augmentation du prix du riz n’est pas nécessairement une mauvaise chose, dans la mesure où elle contribue à améliorer les revenus des agriculteurs qui vivent en milieu rural. Cependant, il est indéniable que cela atteint durement aussi les pauvres qui vivent en milieu urbain. J’ai évoqué plus tôt des solutions à court terme. Mais il faut chercher le juste milieu. Il y a des solutions plus à moyen et long terme qui consistent en l’augmentation de la production de riz à travers une amélioration du taux de rendement, non seulement dans les régions usuellement producteurs mais également dans d’autres régions de l’île. Pour cela, il est nécessaire de mettre à profit les progrès technologiques existants ainsi que les résultats des recherches et développement, par exemple sur les semences plus productives et plus résistantes au changement climatique ou sur les engrais. Ce dernier est malheureusement réel et Madagascar y est particulièrement sensible. Donc, autant prendre les mesures nécessaires pour s’y adapter. Toujours-est-il que ce ne sont pas toujours des avis sur lesquels les professionnels de la filière riz sont d’accord. Donc, il faut les apprécier avec les réalités sur le terrain et les capacités techniques existantes.

• Une subvention sur le riz reste-t-elle possible ?

- Pour ce qui est des questions de subventions en général, il faut toujours faire attention dans la mesure où cela peut mener à des distorsions sur le marché. Généralement, l’objectif ultime des subventions serait de voir les prix aux consommateurs les plus pauvres diminuer. Or, cela va impacter négativement les revenus des producteurs qui vont en souffrir et ne sera pas favorable à l’objectif de la réduction de la pauvreté, sachant qu’une grande majorité des pauvres vivent en milieu rural et dépendent de l’agriculture. Elles risquent d’apporter des problèmes au niveau des finances publiques également, avec un grand risque que leurs effets n’atteignent pas les objectifs visés notamment en termes de bénéficiaires. Dans le cas particulier du riz, cette mesure de subvention est déjà plus ou moins effective dans la mesure où les importations, que ce soit des engrais ou bien des différents outils et appareils pour la rizerie, sont déjà à taux zéro. Il en est de même pour le riz tout court. Donc, cela devrait être déjà un plus pour soutenir le consommateur.

• Et qu’en est-il d’une éventuelle subvention sur les carburants ? Surtout que, comme vous l’avez mentionné plus tôt, les taxes sur les produits pétroliers vont augmenter …

- En ce qui concerne les subventions sur les carburants, Madagascar en a déjà fait l’expérience récemment durant la période de transition. Un mécanisme assez complexe avait été mis en place à l’époque afin de subventionner les prix à la pompe des carburants et les maintenir inchangé. Ce mécanisme incluait une combinaison d’un taux de change préférentiel pour les pétroliers pour l’importation, une suspension des paiements de la TVA, un report du paiement des redevances à l’endroit du Fonds d’entretien routier (FER) ainsi que d’autres mesures. Il est vrai que le mécanisme a permis de garder les prix du carburant inchangés mais l’État a dû sacrifier des dépenses prioritaires comme les dépenses d’investissements ainsi que les dépenses sociales et qu’il a dû accumuler un important arriéré de paiement vis-à-vis des pétroliers mais également d’autres prestataires. Avec le report du paiement des redevances FER, l’entretien des routes pendant cette période n’a pas pu être réalisé. Sans mentionner le fait que Mada­gascar était sur le point d’épuiser sa réserve en devise avec la mise en œuvre du taux de change préférentiel. D’ailleurs, à l’époque, ce n’est pas la population pauvre ciblée qui a bénéficié de ces subventions mais plutôt la frange aisée, celle qui possède des voitures par exemple, et des étrangers comme moi. Donc, il faut vraiment faire bien attention à ne pas retomber dans les mêmes pièges.

Propos recueillis par Lova Rafidiarisoa