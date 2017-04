Ahmad, président de la CAF, remet sa lettre de démission en tant que numéro un du football à Madagascar, hier à Isoraka. Doda Andriamiasasoa reprend les rênes.

C’est fait. Ahmad, élu au poste de président de la confédération africaine de football (CAF) depuis le 16 mars 2017 a remis officiellement sa lettre de démission du poste de président de la fédération malgache de football (FMF) au niveau du comité exécutif de cette dernière.

Selon l’article 22, alinéa 5 du règlement intérieur de la CAF, le président nouvellement élu ne peut plus assurer la fonction d’une fédération nationale.

De son côté le comité exécutif de la FMF, s’est concerté et a nommé à l’unanimité depuis le 24 mars le premier vice-président Doda Andriamiasasoa comme nouveau président de la FMF. La passation entre les deux hommes s’est effectuée hier après-midi au siège de la FMF.

« Il est difficile de quitter le poste de président de la FMF car vous le savez très bien, c’est en occupant ce poste que j’ai pu devenir par la suite président de la CAF. J’ai continué le mandat de Jacques Benoni de 2003 à 2005 et comme je l’ai toujours dit, je ne ferai que trois mandats. Je suis resté fidèle à cette parole », rappelle Ahmad.

Prenant le train en route, le nouveau président de la FMF Doda Andriamiasasoa est prêt à relever le défi. Comme exemple, il décidera, avec le comité exécutif et surtout avec la direction technique nationale, de reformuler ou non le calendrier des compétitions nationales pour être mieux en phase avec les compétitions internationales. Il va continuer un mandat qui, logiquement devrait se terminer à la fin de cette année. C’est seulement après cela que le comité exécutif de la FMF décidera de la tenue des élections fédérales pour 2018. Doda Andria­miasasoa, jusqu’ici, ne s’est pas encore exprimé s’il sera candidat ou non durant ces futures élections.

Partenariat

Pour revenir à Ahmad, on sait que sa dernière mission officielle, en tant que président de la FMF, demeure le renouvellement de contrat de partenariat pour quatre ans avec le groupe Telma.

Comme la course aux élections présidentielles de la République de Madagascar en 2018, la course à la présidence de la FMF est aussi lancée. Tout le monde se prépare du mieux qu’il peut, mais Ahmad a déjà fait savoir sa position sur ces élections et sur le profil de celui ou celle qui ambitionnerait de devenir candidat ou candidate au poste de président de la FMF pour 2018.

« Je reste clair dans ma position. Je travaillerai et je soutiendrai du mieux que je peux le futur ou la future présidente de la FMF. Après je ne crois pas que cette personne qui sera nouvellement élue ne me soutiendra pas au niveau de la CAF. Donc à la nouvelle FMF de bien travailler et de profiter aussi d’avoir un Malgache comme président de la CAF », termine Ahmad, qui a pu nommer déjà son conseiller en communication en la personne de Hédy Hamel qui est actuellement directeur de la revue Afrique et football, son conseiller juridique Ludovic Lomotsy, ainsi que son attaché Loïc Gerand et son chef de bureau à Madagascar en la personne de Stanislas Rakotomalala. Le siège de la CAF, quant à lui, sera basé au Caire, en Égypte.

Dina Razafimahatratra