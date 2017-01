Les dirigeants de la Jirama auraient été rappelés à l’ordre par le ministère

des Finances et du budget à suivre à la lettre les procédures de passation de marché.

Malaise entre la Jirama et le gouvernement. Les récents accords conclus entre cette société d’État et ses fournisseurs de carburants deviennent un point de discorde entre les deux parties. Selon une source proche du dossier, le ministère des Finances et du budget aurait réprimandé les dirigeants de la Jirama pour ne pas avoir respecté à la lettre les nouvelles procédures de passation de marché. Les dits textes stipulaient que « l’appel d’offres restreint, le marché de gré à gré et les avenants sont systématiquement soumis au contrôle a priori obligatoire de la Commission des Marchés ». Ce qui n’aurait pas été le cas pour les récents accords.

Face à une telle situation, la Jirama n’a plus d’autre choix que de se plier aux règles et de mettre en stand by les nouveaux contrats ou protocoles d’accords. « Demain (ndlr : aujourd’hui), nous allons suivre des séances de formation sur la nouvelle procédure de passation de marché », a fait savoir au téléphone Hery Bruno Nomenjanahary, directeur général adjoint électricité de la Jirama.

Mauvaise posture

Cette décision intervient au moment où la société d’État se trouve en mauvaise posture avec un délestage qui semble persister. Le retour à la normale de l’approvisionnement en électricité dépendra des nouveaux accords avec les fournisseurs de carburants. Les protocoles d’accords trouvés restaient dans le tiroir en attendant la signature. Mais la situation semble bloquée avec l’application de cette procédure de passation de marché.

Le ministère des Finances et du budget reste inflexible sur ce point. Surtout quand on sait l’intransigeance du grand argentier, Gervais Rakotoarimanana, dans l’octroi de marchés publics et sa gestion minutieuse de la caisse de l’État. Ce qui déplairait à certains de ses pairs au gouvernement et à quelques personnalités des hautes sphères étatiques.

D’autant plus que le Fonds monétaire international (FMI) avait déjà pointé du doigt ces pratiques.

« C’est ainsi que les passations de marchés de l’État et en particulier celles des entreprises publiques sont soumises à des contrôles renforcés. Dans cette logique, la Jirama limitera strictement le recours aux marchés de gré à gré et aux appels d’offres restreints », avait déclaré Marshal Mills, chef de mission au cours d’une conférence de presse à Iavoloha le 29 juillet 2016.

Ces nouvelles donnes impacteront sur le retour à la normale en électricité. Mais d’après une autre source proche du dossier, des séries de réunions se sont organisées hier à Mahazoarivo, entre la Primature et le ministère de l’Energie pour atténuer les impacts du délestage.

Lova Rafidiarisoa