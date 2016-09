Sébastien Raherinan­tenaina, un collégien de 13 ans venant de Toliara, figure parmi les lauréats du concours photo pour la célébration de la journée internationale de la paix. Il dessinait la carte de Mada­gascar, avec quelques personnes entourant la grande île, se donnant la main. « Tout le monde doit être sur le même pied d’égalité et cohérent pour que nous puissions atteindre la paix », tel est le message que cet adolescent a voulu passer dans sa photo.

C’était, hier, à l’Académie nationale des Sports (ANS) à Ampefiloha, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix.

« Considérée comme une source stratégique de développement et constituant 65% de la population malgache, c’est normal que la jeunesse soit encouragée à la consolidation de la paix », explique le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean Anicet Andria­mosarisoa, durant cet évènement. Depuis lundi, des jeunes ont été formés et équipés d’outil pour leur permettre de renforcer la paix.

Marie Dimond, représentant résident adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), félicite Madagascar d’avoir la chance de ne pas figurer parmi les pays en crise, comme la Syrie, ou la République démocratique de Congo. Elle soutient, toutefois, que l’appui de la société civile, du volontariat national ou encore des organismes non-gouvernementaux internationaux, soient indispensables pour porter la voix des jeunes et répondre à leurs préoccupations, mais aussi les encourager à jouer pleinement leur rôle.

Miangaly Ralitera