Une grande militante de la protection de l’enfant quitte Madagascar. Elle, c’est Anita Ingabire Bakuramatsu, chef de Section Gouvernance pour la Protection de l’enfance, au sein du Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (Unicef). Présente dans la Grande île depuis novembre 2010, elle est arrivée au terme de son mandat et continuera sa mission dans la République de Guinée.

Cette Rwandaise a été élevée au grade de chevalier de l’ordre national malagasy par le premier ministre Olivier Mahafaly, vendredi. « Vous êtes une femme forte, une femme dévouée pour le bien de notre pays, pour la protection de l’enfance…Au nom du gouvernement malgache, nous rendons hommage à L’Unicef à travers vous », a soutenu le chef du gouvernement, pour louer les efforts entrepris par Anita Ingabire Baku­ramatsu.

Pendant ces 6 ans de mandat, cette femme active a coordonné plusieurs actions, pour trouver des solutions durables pour l’éradication des pires formes du travail des enfants, dont sont victimes quelques milliers d’enfants malgaches.

Continuité

À savoir, de très jeunes enfants qui quittent l’école pour tailler des pierres avec leurs parents dans des carrières, à Majunga.

Des adolescentes qui sont poussées à la prostitution dans plusieurs villes côtières.

Des rencontres, des échanges d’idées et des conférences débats avec les autorités locales et ces enfants victimes eux-mêmes, ont été menées, pour pouvoir étudier et analyser le fond du problème et y apporter des solutions adéquates. « Que toutes les actions entreprises durant mon mandat puissent continuer durablement », a souhaité Anita Ingabire.

M.R.