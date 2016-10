Gagnant-gagnant. Les futurs ingénieurs de l’Institut supérieur de technologie d’Antananarivo (IST-T) ont bénéficié d’une formation, axée sur le management et le leadership de performance, dispensée par Total professeurs associés (TPA). La cérémonie de remise de certificat aux 103 élèves ingénieurs qui ont suivi cette formation a eu lieu hier, dans le Cam­pus de l’IST-T à Ampasam­pito.

« Cette formation cadre parfaitement avec la stratégie de notre plan de développement institutionnel et évolutif, consistant à aligner nos activités sur l’actualité de notre environnement économique. Celui-ci nous rappelle chaque jour à quel point la qualité du management est un sujet essentiel », a expliqué Jean-Lalaina Rakoto­malala, directeur général de l’IST-T. Ce dernier a exprimé sa reconnaissance envers ses partenaires dans ce projet, ainsi que sa volonté de renforcer cette forme de parte­nariatPrès de 600 élèves de l’IST ont jusqu’ici bénéficié de cette collaboration.

L’association Total professeurs associés a été créée en 2001 avec le soutien du groupe Total et regroupe

293 professeurs, collaborateurs et anciens collaborateurs du groupe à travers le monde.

