La deuxième session du Parlement démarre le 18 octobre. Des projets de loi sensibles et à grands enjeux devraient être au programme.

DeuxiEme manche. Comme le prévoit la Constitu­tion, la seconde session ordinaire du Parlement démarrera le 3e mardi du mois d’octobre. L’Assemblée nationale et le Sénat, retrouveront donc leur palais respectifs le 18 octobre.

Pour ce deuxième rendez-vous annuel, les membres de la Chambre haute et de la Chambre basse, sauf changement, devraient avoir à l’ordre du jour de leur réunion, des projets de loi particulièrement sensibles, étant donné la conjoncture socio-politique. Estampillés session budgétaire, les soixante jours de réunion du Parlement seront surtout consacrés à l’étude et l’adoption de la loi de finances 2017.

Avec la conférence des bailleurs qui se tiendra en début décembre à Paris, il est probable que l’Exécutif souhaite que le budget de l’année qui vient fasse partie des documents composant la base de travail durant cette opération de charme à l’endroit des investisseurs. Dans les colonnes de quelques presses privées de la capitale, il y a quelques jours, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a indiqué que le volet social aura la part belle dans le projet de loi de finances à soumettre au Parlement durant cette session.

Reste à voir si le texte sera soumis en début de session aux députés et sénateurs, afin de leur donner le temps nécessaire pour l’étudier et l’analyser correctement. Outre la loi budgé­taire, le projet de loi concernant la réconciliation nationale sera à nouveau soumis à l’aval de l’Assem­blée nationale. Adopté par les sénateurs lors de la première session ordinaire, les députés ont décidé son ajournement à la seconde réunion annuelle qui débutera ce mois d’octobre.

Paix sociale

« Le projet de loi sur la réconciliation nationale devra être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, en ce début de session », a déclaré Alphonse Maka, membre du groupe d’experts ayant été en charge de la rédaction de ces textes. La composition du Conseil de réconciliation Malagasy (CRM), mais surtout le projet de loi sur la Cour spéciale pour la délinquance économique et financière, avait éveillé de fortes suspicions chez les députés. Ces derniers et quelques entités politiques, ainsi que la société civile, ont affirmé leur crainte que cette Cour ait pour objectif de cibler certaines personnalités.

La question des grands projets d’exploitation minière agite la conjoncture sociale, depuis plusieurs semaines. La forte opposition des villageois de Soamahamanina à l’exploitation aurifère par la société Jiuxing Mines met en exergue les failles des textes et de la politique nationale dans ce domaine. Les responsables au sein du ministère des Mines et le chef du gouvernement concèdent qu’« une révision du code minier est nécessaire ».

Le projet de nouveau code minier qui est en gestation depuis plusieurs mois pourrait être présenté au Parlement lors de cette session budgétaire. Un texte d’un enjeu non seulement économique, mais aussi social conséquent. Les heurts à Soamahamanina indiquent que l’absence d’appropriation des projets d’investissement par la population locale nuit considérablement à la paix sociale, et fertilise les agitations politiques. Un code minier réellement gagnant-gagnant pour l’État, les investisseurs, et surtout la population s’avère alors nécessaire. Le texte, par ailleurs, pourrait aussi être un document utile pour convaincre les investisseurs lors de la conférence des bailleurs, à Paris.

Les tenants du pouvoir martèlent aussi que le dialogue politique et social devrait se tenir, essentiellement au sein du Parlement, notamment, l’Assemblée nationale. Étant donné le contexte de rejet, parfois brutal de la politique et des choix étatiques, il pourrait être temps, pour les députés surtout, de jouer pleinement leur rôle de représentants de la population et défendre son intérêt et ses aspirations, durant les débats et votes de ces projets de loi à grands enjeux.

Garry Fabrice Ranaivoson