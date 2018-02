Tant attendu. La session extraordinaire des parlementaires devrait bientôt se tenir. Si l’on se réfère aux indiscrétions à Tsimbazaza, cette session aura lieu vers la fin février prochain. Cependant, les députés déclarent ne pas encore connaître la date exacte du début de cette session extraordinaire. Joint au téléphone hier, le député de Vangaindrano et questeur chargé des Relations publiques et de la législation, Jean Adrien Vanovason, a déclaré ne pas être au courant de cette date. Selon lui, c’est le gouvernement qui doit lancer un appel à une session extraordinaire. « Nous pouvons demander la tenue d’une session extraordinaire. Mais sachant que c’est le gouvernement qui élabore les lois organiques, il lui incombe alors de proposer une date à cet effet. Toute rumeur à ce sujet reste pour l’instant une supputation », a-t-il soutenu.

Pas de modification

Lors d’un précédant conseil du gouvernement, le Premier ministre, Olivier Mahafaly Solonandrasana, a pourtant affirmé que la session extraordinaire devrait se tenir ce mois-ci. Toujours selon le député de Vangain­drano, la session extraordinaire se penchera sur un seul projet à la fois. « La session se tiendra sur douze jours durant lesquels nous analyserons les lois organiques dans les détails », a-t-il expliqué. Jean Adrien Vanovason a également ajouté que « si une autre loi doit passer par la session extraordinaire, le gouvernement doit faire appel d’une nouvelle session ».

Jusqu’ici, les députés ne semblent pas encore connaître les détails de ces projets de lois organiques. Selon le député Harijaona Randria­rimalala, « on ne connait pas encore la teneur de ces lois. Néanmoins, nous sommes prêts à en débattre au moment voulu ».

Aux dernières nouvelles, le gouvernement aurait délaissé l’idée d’organiser un référendum constitutionnel. Pourtant pour Harijaona Randriarimalala, « tout dépendra des parlementaires car il y a des changements qui nécessitent une modification de la Constitution et d’autres qui n’en ont pas besoin ». Jusqu’ici, l’alinéa 1er de l’article 47 de la Constitution, source de débat dans le domaine politique depuis quelque temps, ne subira pas de modification. Les deux tours de la présidentielle se feront entre le 24 novembre et le 24 décembre et les bulletins individuels seront utilisés lors du vote du 2e tour.

Loïc Raveloson