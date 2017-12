Le Gouvernement poursuit les consultations des projets de lois électorales. Les textes pourraient être présentés lors de la prochaine session extraordinaire.

Et de deux. Les députés élus sous les couleurs du Miaraka amin’i prezidà Rajoelina (Mapar), ont été reçues, hier, par le Premier ministre au palais de Mahazo­arivo. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de consultations initiée par le Gouvernement sur les lois électorales. Après une réunion à huis clos avec les parlementaires pro-régime, la semaine dernière, la société civile et les partis politiques seront également consultés. Le défi de soumettre le cadre juridique des élections avant la fin de la session n’a pas été relevé. Compte tenu de l’agenda de ces rencontres et la trêve politique durant les fêtes de Noël et de fin d’année, la tenue d’une session extraordinaire se profile au mois de janvier 2018.

Issus d’un long processus de consultation depuis 2016, les textes régissant les élections alimentent les débats. Les partis politiques, la société civile et en général, l’opinion publique réclament un droit de regard sur les projets de textes avant sa soumission au Parlement. « Notre objectif c’est que les élections se dérouleront dans la sérénité, la transparence et acceptées de tous afin d’éviter une nouvelle crise. Il faut donc continuer les concertations avec les différents acteurs », souligne Solonandrasana Olivier Mahafaly durant son allocution lors de la clôture de la session parlementaire.

Sérénité

Les numéros un du pouvoir législatif ont été unanimes sur l’importance de la sérénité des élections en 2018. Ils ont ainsi soutenu la poursuite des échanges de point de vue entre les différents acteurs dans la définition des règles de jeu. « Les élections sont une étape cruciale dans l’histoire du pays. Je lance un appel à tous pour œuvrer pour la stabilité avant, pendant et après les élections », souligne Rivo Rakotovao lors de son discours de clôture de la deuxième session, la semaine dernière. Une position partagée par Jean Max Rakoto­mamonjy qui insiste sur l’importance du respect mutuel dans ce processus. « C’est

une compétition comme tant d’autres. Cependant, il faut rester dans le respect des valeurs malgaches malgré les divergences d’opinions », a-t-il martelé.

La date de convocation d’une session extraordinaire n’est pas encore connue. L’initiative peut émaner du Parlement mais validée par l’Exécutif ou décidé en Conseil des ministres. La décision de convoquer une session extraordinaire est donc attendue incessamment d’autant que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) réclame trois cent soixante trois jours pour bien préparer une élection.

Loïc Raveloson/Andry Rialintsalama