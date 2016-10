Le volet politique devrait passer au second plan durant cette 2e session parlemen­taire. Durant soixante jours, le Parlement devra cogiter sur des textes à enjeux majeurs.

Coup d’envoi. Après quelques mois de off, les parlementaires retournent aux affaires demain. Comme le prévoit la Constitution, la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale et du Sénat démarre le 3e mardi du mois d’octobre.

Pour la première fois depuis le début de la quatrième République, une session parlementaire ne se tient pas dans un contexte de conflit. Ce qui devrait permettre aux députés et sénateurs de mieux se pencher sur l’étude des projets ou propositions de loi qui leur seront soumises, durant les soixante prochains jours. À commencer par le projet de loi de finances 2017.

Également dénommée session budgétaire, cette seconde réunion annuelle du Parlement, d’après la Constitution, est « consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances ». Un texte annoncé comme devant voir une augmentation des prévisions de dépense dans le volet social, en conséquence des bonnes performances dans les recettes des impôts et des douanes. La loi budgétaire de 2017 devra, par ailleurs, refléter une continuité des efforts et réformes engagés par l’État pour respecter les desiderata du programme de référence acté avec le Fonds monétaire international (FMI).

La loi budgétaire de l’année prochaine pourrait aussi donner un aperçu des investissements étatiques sur la base d’éventuels décaissements importants de la manne des bailleurs de fonds. Lors d’une conférence de presse à Ankorondrano le 6 octobre, Antonio Sanchez-Benedito, ambassadeur de l’Union européenne (UE), a indiqué que pour le décaissement du reste du Fonds européen de développement (FED), la conférence des bailleurs qui se tiendra à Paris, début décembre, devra permettre d’évaluer les efforts étatiques.

L’adoption de projets de textes qui devraient servir de faire-valoir lors de cette opération séduction à l’endroit des bailleurs de fonds devrait justement être au programme de cette deuxième session des deux Chambres parlementaires. Le projet de code minier qui, pour certains responsables ou encore une partie de l’opinion, pourrait résoudre les conflits locaux entrainés par l’engagement des grands projets d’investissements miniers, est particulièrement attendu. Un texte à enjeu économique, certes, mais aussi, visiblement, crucial pour la paix sociale.

L’on ne sait par ailleurs si le gouvernement va placer à l’ordre du jour les modifications du Code de la communication recommandées par la Haute cour constitutionnelle (HCC) en août. Celle-ci avait notamment indiqué que les garanties d’indépendance de l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée (ANRCM) devaient être inscrites dans la loi elle-même, plutôt que dans des décrets d’application. Certaines sanctions devraient également être révisées sur recommandation de la HCC, pour être proportionnelles à la situation économique des médias.

À l’Assemblée nationale, les projets de loi concernant la réconciliation nationale pourraient être les premiers à être inscrits à l’ordre du jour. Durant la première session ordinaire, les groupes parlementaires Mapar et Tim ont affirmé leur crainte que ces textes, notamment celui portant création d’une Cour spéciale en matière de délinquance économique, n’ait comme objectif que d’évincer certains prétendants à la prochaine élection présidentielle de l’échiquier politique. La poursuite du processus de réconciliation figure pourtant parmi les gages de stabilité attendus par la communauté internationale.

« En début de chaque première session ordinaire, le gouvernement présente à l’Assemblée nationale un rapport d’exécution de son programme. La présentation sera suivie d’un débat portant sur les résultats des actions du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques », prévoit par ailleurs l’article 101 de la Constitution. Il y a aussi la question réponse entre le Parlement et le gouvernement, qui devrait se tenir en « une séance par quinzaine au moins », selon toujours la loi fondamentale.

Après ces derniers mois, où la vie de la nation a été agitée par de forts, voire de violents mouvements de contestation sociaux causés par des décisions ou défaillances étatiques, ces rencontres pourraient s’avérer intéressantes. Bien qu’une large majorité des parlementaires aient basculé dans le camp du pouvoir, cette seconde session pourrait être l’occasion pour les deux Chambres de casser avec leur image de « Chambres d’enregistrement ». L’occasion de jouer pleinement leur rôle de contrôle et conseil de l’Exécutif, et non pas de simples adoubeurs, voire quémandeurs.

Garry Fabrice Ranaivoson