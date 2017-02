Le sénateur Lylison veut affirmer son statut au Sénat malgré son absence à toutes les sessions de l’année dernière.

Du tac-au-tac. Honoré Rakotoma-nana, président du Sénat, a déposé à la Haute cour constitutionnelle (HCC), le 31 janvier, une demande d’avis sur le cas du sénateur Lylison René de Roland. Et ce, en application de l’article 8 du règlement intérieur de la Chambre basse. Au regard des publications sur le site web de la Cour d’Ambohidahy, la réaction de l’élu de la province de Mahajanga, n’a pas tardé.

Le site internet de la HCC étant de nouveau opérationnel après plus d’une semaine de bug, sur la liste des sénateurs qui ont fait leur déclaration de patrimoine, se trouve le nom du sénateur Lylison. Il y est affiché qu’il s’est plié à cette obligation, « le 1er février 2017 ». Bien qu’une déclaration de patrimoine nécessite des préparatifs préalables, la proximité entre les deux démarches devant l’institution d’Ambo­hidahy, par le président de la Chambre haute et le sénateur « en cavale », laisse penser à une réplique de la part de ce dernier.

Une déclaration de patrimoine qui pourrait avoir été faite par un mandataire. Au regard des listes des déclarants auprès de la HCC, il est probable que ce soit sa sœur Lylyette René de

Rol­and, députée de Befandriana-Nord, qui ait servi de manda­taire au sénateur de Mahajanga. Elle-même ayant fait sa déclaration de patrimoine, le 1er février.

Poursuite

L’article 8 du règlement intérieur du l’institution d’Anosy prévoit, en effet, que lorsqu’un de ses membres manque, au cours de son mandat, à la totalité des séances de l’une des deux sessions ordinaires « sans excuse valable admise [par le Sénat] il est déclaré démissionnaire d’office ».

Faire une déclaration de patrimoine auprès de la HCC comme le prévoit la Consti­tution, pourrait être alors, une manière pour l’ancien commandant de la Force d’intervention spéciale (FIS), d’affirmer qu’il tient toujours à son titre de sénateur. À la suite d’un appel à la tenue d’« une ville morte », le 23 mai 2016, Lylison René de Roland est sous le coup d’un « mandat d’arrêt ».

Un acte qui a motivé une tentative d’arrestation par les autorités de Mahajanga, au lendemain de son appel considéré comme « séditieux », suivie d’une autre en décembre. Depuis cette « initiative » qui l’a placé au cœur d’une tourmente judiciaire, le sénateur de Mahajanga est obligé de se cacher des autorités. C’est pourquoi il a manqué à la majorité des séances de la 1re session ordinaire du Sénat et la totalité de celles de la deuxième.

Pour motiver l’application immédiate du mandat d’arrêt contre le sénateur Lylison, sans tenir compte de son immunité parlementaire, la justice met en avant le principe du « flagrant délit ». Un motif quelque peu discutable aux yeux de l’opinion publique étant donné les écarts entre les faits et les dispositions de l’article 206 du code de procédure pénale. Sauf si « l’appel à une ville morte » est assimilé à un flagrant délit d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État, charge imputée à l’ancien commandant du FIS.

Restant dans la logique du flagrant délit, les autorités n’ont, jusqu’ici, pas engagé une demande de levée de l’immunité parlementaire du sénateur Lylison. Une déclaration démissionnaire d’office pour cause d’absence sans motif, pourrait mettre fin au débat et accélérer les poursuites. Reste à savoir l’avis de la HCC sur la question.

Garry Fabrice Ranaivoson