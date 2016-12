La ligue régionale de parasports a effectué jeudi, son assemblée générale ordinaire suivie de celle élective, au sous-gradin à Mahamasina.

Sans adversaire, la présidente sortante, Fabienne Ranoromihaja a été reconduite au même poste pour un deuxième mandat. Sept clubs ont participé au vote à savoir l’ACBHB, AS2A, ASCU PSH, COSAHP, AJSPS, Malinjo et l’Orchidée blanche. À l’unanimité, ces clubs ont d’abord validé à 100% les rapports technique, financier et moral efféctués par l’équipe sortante de la ligue, lors d’assemblée générale ordinaire.

« Notre priorité réside toujours dans la promotion et le développement de la discipline. Sans oublier d’accomplir notre mission principale, celle d’organiser le championnat d’Analamanga pour toutes les disciplines et épreuves associées. Nous soutenons également nos clubs au championnat de Madagascar, pour remporter les titres nationaux, et de continuer jusqu’à ravir la coupe de l’Océan indien ».

S.R.