Quand la Paositra Mala­gasy se met à l’heure du numérique. Elle va lancer aujourd’ hui à Mahajanga un nouveau système de transfert d’argent électronique dénommé e-Mandat Vaovao (E-MV). Avec ce nouveau produit, elle veut toucher une large majorité de clientèle même dans les zones reculées du pays.

« Le transfert ne nécessite ni l’ouverture d’un compte ni l’utilisation d’un téléphone mobile. Le transfert se fait de cash à cash. Grâce au large réseau de la Paositra Malagasy, les envois sont payables dans les bureaux de postes à proximité des clients et la transaction est instantanée », explique-t-elle dans un communiqué.

Côté sécurité, celle-ci est assurée par la mise en place d’un système de Track and Trace, c’est-à-dire un système de traçabilité de toutes les opérations. L’existence d’un avis de paiement, la sécurisation élevée avec un code secret et la gestion informatique sont les garanties du confort du service. D’après la Paositra Malagasy, son produit E-MV bat tous les records avec son tarif très compétitif et son « 0 ar à la réception ». Par ailleurs, les clients disposent d’un délai de trente jours pour effectuer le retrait de leur argent.

L.R.