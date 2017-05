Une entité dénommée « Forces de changement » s’est présentée à la presse mercredi. Elle revendique une co-gestion des affaires nationales avec un pouvoir réduit du chef de l’État.

Une nouvelle manœuvre. Les entités d’opposition lancent une nouvelle offensive contre l’administration Rajaonarimam­pianina. Regroupés au sein d’un nouveau front dénommé « Forces de changement », ils avancent un projet de convention qui prévoit une co-gestion des affaires nationales, sous la houlette d’un « Comité national du salut public » (CNSP).

Devant la presse mercredi, à l’hôtel Panorama Andrainarivo, les membres des Forces de changement ont brandi un avant-projet de convention qui servira de loi cadre à « une transition vers la Ve République ». Le préambule de l’acte maintient que des élections se tiendront en 2018. Avant cette échéance prévue pour la présidentielle, toutefois, ceux qui se sont réunis mercredi avancent qu’il y aura d’abord un référendum constitutionnel.

Après que les tentatives de prise de pouvoir par des soubresauts publics, ou des élections anticipées du « Dinika ho an’ny fanavotam-pirenena » (DFP), ou encore du « Mitsangana ry Malagasy » (MRM) aient échoué, une nouvelle tactique est alors, mise en branle pour convaincre les tenants du pouvoir à concéder à une ouverture à toutes les forces vives de la nation. Des figures du DFP et du MRM ont justement mené les débats, ou ont été présents à Andrainarivo.

« C’est un processus légal que nous entamons. Dans cette démarche, nous appelons à un dialogue afin de parvenir à des consensus », a déclaré Maharavo Ratolojanahary, chef de file du DFP, lors d’une conversation téléphonique hier. L’administrateur civil, qui a conduit les échanges à l’hôtel Panorama, affirme que la proposition de convention, présentée mercredi, sera défendue devant les chefs des églises du Conseil œcuménique de Madagascar (FFKM) et de la communauté internationale, entre autres, d’ici dix jours.

Pouvoirs restreints

« Le temps de finaliser le projet de convention », ajoute-t-il, cet acte devrait également être présenté à Hery Rajaona­rimampianina, président de la République. L’avant-projet de convention prévoit en effet que le locataire d’Iavoloha figure parmi les signataires. Le préambule de l’acte affirme, cependant, qu’il « prend en considération et s’inspire de la convention du 31 octobre 1991 ». Un accord politique conclu à l’hôtel Panorama justement, ayant mis en place la Haute autorité de l’État (HAE), et d’autres institutions.

La convention du 31 octobre 1991 avait mis fin à la IIe République de Didier Ratsiraka, ancien Président. Les termes de ce document avaient mis en place des dispositifs institutionnels reléguant l’amiral à un rôle de figurant dans son palais d’Iavoloha. L’avant-projet de convention, mis en avant mercredi et s’inspirant de celui de 1991, prévoit la dissolution de toutes les institutions législatives, du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Outre le CNSP, une Assem­blée constituante, un Conseil de réconciliation nationale, un Conseil économique et social, ainsi qu’un gouvernement d’union nationale seront érigés. Le président de la République restera certes en place, mais avec un pouvoir sensiblement « restreint ». À la lecture de l’avant-projet de convention, ce sera le Premier ministre, investi « des pleins pouvoirs », qui dirigera le pouvoir Exécutif.

Le chef du gouvernement pourra légiférer par ordonnance, et a même voix au chapitre en matière de Défense. Bien que fortement critiqué par une frange non négligeable de l’opinion publique, et face à une conjoncture socio-économique délicate, il semble peu probable que le président Rajaonarimampianina concède à adhérer à la nouvelle démarche des Forces de changement.

Au sujet de la co-gestion du pouvoir, le locataire d’Iavoloha et ses partisans y opposent systématiquement un refus, mettant en avant leur légitimité électorale. Pour ces derniers, ce sera les urnes qui départageront les antagonismes politiques. « La légitimité est relative. Les élus et les mem­bres du gouvernement actuels sont-ils légitimes Nous verrons la position du président de la République, à la fin du processus », réplique Maharavo Ratolojanahary.

Garry Fabrice Ranaivoson