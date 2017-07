Vers l’élimination du paludisme. Le ministère de la Santé publique interviendra dans sept districts des hautes terres centrales, prochainement, pour procéder à l’éradication du paludisme. La ville d’Antananarivo et ses périphéries seront les premières villes à en bénéficier. « Le taux de morbidité palustre est déjà bas sur les hautes terres centrales. Moins de 5% des personnes qui y effectuent un test de diagnostic rapide (TDR) répondent positif au paludisme. Notre objectif, c’est de le diminuer encore, jusqu’à ce qu’on arrive à son élimination », explique Arsène Ratsimbasoa, Directeur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) au sein du ministère de la Santé, joint au téléphone. C’était dans le cadre de la réunion des responsables régionaux du programme de lutte contre le paludisme pour l’élaboration de la stratégie quinquennale 2018-2022 qui s’est déroulée à Sainte-Marie, la semaine dernière.

Les travaux commenceraient dès septembre. Ils consistent en des dépistages et des enquêtes. « Si un cas de paludisme est signalé dans le centre de santé de base niveau 2 (CSB 2) à Namontana, nous effectuerons des enquêtes auprès du malade et observerons son village. Ses voisins et ses proches seront, également, dépistés au cas où ils auraient attrapé la maladie », renchérit ce Directeur.

Recrudescence

La recrudescence du paludisme dans la région d’Atsimo Andrefana est la plus grande mission qui attend le ministère.

À Sakaraha, à Betioky et à Toliara II, il a exceptionnellement augmenté, cette

année, si on se fie à l’appel de détresse du maire de Sakaraha ville, en mars et avril. Hier encore, le chef du centre hospitalier de référence régional à Betioky, le Dr Realy a confirmé que le nombre des victimes du paludisme admises dans son établissement a nettement augmenté entre février, mars et avril par rapport à l’année dernière. Ces districts ne seront pas en reste, selon le Pr Arsène Ratsimbasoa.

« Nous allons travailler avec les autorités locales pour identifier les ménages qui ne possèdent pas de moustiquaire imprégnée d’insecticide (MID). Nous possédons le matériel. C’est la distribution et l’utilisation du MID à bon escient qui nous préoccupe », rajoute-t-il. La stratégie quinquennale 2018-2022 sortirait, prochainement. Elle sera mise en œuvre dès sa sortie.

Miangaly Ralitera