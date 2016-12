Des moustiquaires distribuées en 2013 sont devenues inefficaces. Une autre campagne de distribution est en cours.

Mauvaise qualité ou mauvais usage ?Une étude menée par l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) et l’organisme PSI Madagascar sur une partie des moustiquaires imprégnées d’insecticides, distribuées en 2013 a montré qu’ils ne sont plus efficaces qu’à 87% voire 70%, douze mois après leur première utilisation. Alors que normalement, la viabilité d’une moustiquaire imprégnée est de 3 ans. Le professeur Arsène Ratsimbason, directeur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) l’a confirmé. « Nous ne sommes pas en mesure d’expliquer si c’est la qualité qui est mauvaise, ou si c’est à cause de la mauvaise utilisation du matériel », s’étale-t-il, joint au téléphone, hier.

La MID est un outil privilégié dans la lutte contre le paludisme, surtout dans les régions côtières. Une grande partie des fonds alloués dans cette lutte est versée dans l’achat de ces moustiquaires. Sur le financement de 361 928 353 de dollars utilisé entre 2001 et 2013, par exemple, 47,02% du fonds étaient attribués aux MID.

Nouvelle stratégie

La diminution de l’efficacité de cet intrant a de l’impact sur le taux de mortalité. Il aurait augmenté « de 2 à 36% », selon un communiqué envoyé par l’ambassade des Etats-Unis, dans le cadre d’une campagne de distribution de MID. En 2015, par exemple, on a constaté une forte recrudescence des cas, dont « autochtones à Antana­narivo », faisant des victimes dans le district d’Ambo­hidratrimo. Le taux de mortalité aurait nettement diminué, cette année, mais quelques cas seraient encore notifiés, a déclaré le professeur Arsène Ratsimbason, sans donner de détail.

Pour y faire face, une campagne de distribution continuelle de MID est, en cours, actuellement. « Nous avons insisté sur le fait que les moustiquaires distribuées depuis la campagne de 2015 soient de bonne qualité », poursuit le professeur Arsène Ratsim­bason. Actuellement, six cent cinquante mille MID sont distribuées dans cent douze communes de la partie Sud-Est de l’île, grâce au financement de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Dans cette campagne, de nouvelles stratégies ont été adoptées, notamment pour changer le comportement des bénéficiaires, car souvent, la moustiquaire ne sert pas de protection contre les moustiques, mais plutôt, de matériel de pêche ou d’autres activités agricoles. La sensibilisation est accentuée chez les responsables administratifs, les leaders traditionnels, les ménages ou encore au niveau des établissements scolaires.

Miangaly Ralitera