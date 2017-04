Le Palais du Premier ministre du XIXe siècle, connu en tant que musée d’Andafiavaratra, retrouve son éclat. La restauration a commencé le 21 janvier 2016.

L’ambassa­deur des États-Unis Robert Yamate et le ministère de la Culture, représenté par son secrétaire général Michel Botomazava, ont procédé hier matinà la réception des travaux de réhabilitation du palais d’Andafiavaratra. Cette résidence a logé le Premier ministre du temps de la royauté.

Les travaux ont officiellement débuté le 21 janvier 2016. Le programme a permis de restaurer les clôtures traditionnelles autour du palais en utilisant les méthodes de construction de l’époque, d’installer des éclairages modernes fonctionnant à l’énergie renouvelable, de moderniser l’équipement de lutte contre l’incendie, de changer les vieilles boiseries, de revêtir les murs avec du nouveau papier peint, sans oublier la formation des agents luttant contre d’éventuels incendies.

« Je suis ravi de dire que ces travaux de restauration achevés enverront un message, indiquant que la population malgache ne tolérera pas la destruction de son patrimoine culturel », a déclaré l’ambassadeur américain dans son discours.

Remerciements

Le programme fourni par le « Fonds de l’Ambassadeur pour la préservation culturelle dans le monde » s’élève à 32 500 dollars. Ce « Fonds de l’Ambassadeur » est un programme du gouvernement des États-Unis, créé en 2001 à la demande du Congrès des États unis . Plusieurs projets ont été financés par le « Fonds de l’Ambassadeur » à Madagascar dans le passé, comme la préservation des textiles historiques en 2004, la préservation des portes sculptées Indo-Arabes de Madagascar en 2005, la préservation et la promotion de la musique et de la danse traditionnelle malagasy en 2006, la préservation de la vieille ville de Fianarantsoa en 2007 et la restauration de la conservation préventive des sentiers historiques dans la vieille ville de Fianarantsoa en 2008.

Le secrétaire général du ministère de la Culture a exprimé ses remerciements, au nom du ministère et du peuple malgache, envers l’ambassadeur des États-Unis et le Congrès américain.

Ricky Ramanan