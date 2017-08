L’abandon de l’école, le mariage précoce, le chômage sont les principaux facteurs causant le laxisme qui se solde par l’insécurité tant urbaine que rurale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean Anicet Andria­mosarisoa a touché mot, samedi sur la prise de conscience et de responsabilité qu’on attend des « jeunes artisans de la paix » aux fins du développement du pays. Environ sept cent jeunes représentants des vingt-deux régions ont pris part à la célébration de la JIJ au gymnase couvert d’Amba­tomena Fianarantsoa qui a duré trois jours. Les jeunes représentent les 62% de la population qui peuvent être un facteur déterminant pour un progrès effectif.

Le premier ministre Mahafaly Olivier Solonan­drasana a tenu à préciser que chacun des jeunes a sa part de brique dans la consolidation de la paix. « Plusieurs jeunes sont en butte aux différents problèmes dont le chômage. Ce qui pourrait être l’origine de l’insécurité », a-t-il élucidé dans son allocation. Le représentant de groupe de jeunes qui a ainsi pris la parole a démontré qu’il n’y aura point de développement sans paix dans laquelle chaque individu est impliqué.

Le gouvernement, l’UNFPA, par le biais de son représentant résidant à Madagascar Serge Bounda et le ministère de la Jeunesse et des Sports, ont signé une convention de collaboration dans le cadre de cette JIJ. Quarante-six millions d’ariary ont été octroyés par les Nations Unies pour la construction d’une deuxième maison des jeunes à Ambatomena Fianarantsoa, ainsi que sa dotation de matériels.

Hajatiana Léonard