Près de dix mille agents ont été suspendus de solde. Le logiciel de gestion des soldes et pensions rencontre encore des difficultés de rodage.

Mea Culpa. Le ministre de la Fonc­tion publi­que, de la réforme administrative, du travail et des lois sociales, (MFPRATLS), Jean de Dieu Maharante, reconnait que l’erreur des soldes suspendues des fonctionnaires réguliers vient des deux ministères, la Fonction publique et celui des Finances et du budget. « Les utilisateurs ne sont pas encore habitués au logiciel Augure. Aussi, nombreux sont les fonctionnaires non fantômes qui ont vu leur solde suspendu la veille de la fête de la Nativité. Mais, avec le ministère des Finances et du budget, nous promettons de rétablir la situation, avant la fin de l’année pour ceux qui arrivent à prouver qu’ils sont des fonctionnaires réguliers », a-t-il expliqué, samedi, lors de la remise de paniers garnis au personnel de son ministère.

Selon toujours les explications de ce membre du gouvernement, une édition spéciale de paie sera incessamment sortie par le ministère des Finances et du budget pour ceux qui seront réinscrits dans le logiciel et attestés par leur supérieur hiérarchique. « L’effectif définitif des fonctionnaires ne sera connu, en revanche, qu’au mois de mars de l’année prochaine », a-t-il précisé dans ses réponses aux questions sur le nombre exact des agents de l’Etat réguliers après le rapprochement effectué par le ministère des Finances et du budget sur la situation par région, effectué depuis le mois de février.

Matricule

L’informatisation des soldes et pensions est un projet élaboré depuis au moins quatre ans. L’idée est d’assainir le secteur et de mieux gérer les dépenses en solde et pensions. Quelques 33 mil­liards d’ariary ont été économisés, avec au moins 25 000 mises à jour effectuées dans tout le pays. Seule­ment, le logiciel Augure (Appli­cation unique pour la Gestion uniforme des Ressources humaines de l’État), démarré cette année, semble être non maîtrisé. « Les DRH de chaque ministère enregistrent seulement le numéro matricule des agents dans le logiciel Augure moyennant un login, ne considérant pas entre autres les noms et prénoms. Aussi, si le numéro matricule et les noms inscrits sur la liste physique de chaque ministère ne sont pas conformes, un agent est déjà considéré comme un fonctionnaire fantôme par le ministère des Finances et du budget qui fait le rapprochement final », explique Hersel, directeur administratif et financier (DAF) du MFPRATLS.

Il existe également d’autres cas, comme la lenteur relative aux hauts employés de l’Etat qui perçoivent encore des droits trois mois après leur abrogation car la situation n’a pas été communiquée au MFPRATLS. « Les contractuels ne sont pas centralisés au MFPRATLS car ne concernent que le ministère qui engage, donc ils ne sont pas comptabilisés à la FOP et seront inconnus par le ministère des Finances », ajoute le DAF. Des DRH même, comme celui du MFPRATLS, responsable de l’intégration des matricules de son ministère dans le logiciel, n’a pas perçu son salaire. Des paramètres encore non maitrisés alors que la réintégration des fonctionnaires réguliers et attestés, provoquera encore des perturbations au logiciel.

Mirana Ihariliva