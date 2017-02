Air Madagascar a annoncé qu’Air Austral et Ethiopian Airlines étaient les deux finalistes pour participer à l’ouverture de son capital. Le choix définitif doit avoir lieu à la fin du premier trimestre 2017.

Les noms des finalistes sont connus. L’ouverture du capital de la compagnie Air Mada­gascar se jouera entre Ethiopian Airlines et Air Austral. La décision du conseil d’administration disqualifie l’offre de Kenya Airways dans ce choix de partenaire stratégique. « Le conseil d’administration a revu le rapport d’évaluation préparé par ses conseils IOS Partners et TroyAvi et l’a approuvé. De ce fait, le conseil a désigné Air Austral et Ethiopian Airlines comme étant les soumissionnaires les mieux placés et les a invités en vue de négociations en parallèle », a indiqué la compagnie dans un communiqué transmis à la presse, jeudi.

Ce processus de sélection du partenaire stratégique met en concurrence des entreprises dont les synergies avec Air Mada­gascar permettront de relancer la compagnie sur les rails de la croissance et de l’équilibre financier, pour le plus grand bénéfice de l’économie malgache et du tourisme. Dans ce sens, la compagnie bénéficie de l’expertise d’un soutien actif de la Banque mondiale. Ces deux candidats arrivent donc à l’ultime étape. L’un d’entre-eux entrera dans le capital de la compagnie malgache avant la fin du mois de mars.

Contrat de partenariat

« Un adjudicataire définitif sera sélectionné à l’issue de ces négociations et sera invité à signer, d’ici le 31 mars 2017, un contrat de partenariat avec l’Etat Malagasy pour le redressement et le développement d’Air Madagascar », a fait savoir la compagnie malgache dans ce communiqué.

La sélection des deux finalistes intervient alors que le directeur général d’Air Madagascar, Gilles Filia­treault, a quitté ses fonctions, il y a quelques jours.

Air Madagascar et Air Austral se connaissent pour travailler ensemble au travers de partages de codes. La compagnie malgache a choisi de faire escale à La Réunion pour la reprise de sa ligne vers Guangzhou le 12 février prochain. Air Austral, qui a fait preuve

de rentabilité avec trois exercices bénéficiaires consécutifs, ne cache pas ses ambitions et se présente comme un « leader » régional dans l’océan Indien.

Quand à Ethiopian Airlines, elle vient de mon­trer son intérêt pour le marché malgache avec l’ouverture d’une ligne Addis Anta­nanarivo prévu le 28 mars. La compagnie éthiopienne ambitionne de faire de la compagnie le premier groupe aérien en Afrique. Dans ce sens, elle vient de bénéficier d’un financement de 159 millions de dollars de la Banque africaine de développement (BAD) pour mettre en œuvre un plan stratégique quinquennal. Actuellement, elle ne cesse de multiplier les investissements dans des compagnies aériennes.

En ce qui concerne l’ouverture de capital de la compagnie Air Madagascar, sept candidats potentiels étaient présélectionnés dans le processus. Cinq d’entre eux ont montré leur intérêt pour une participation dans la compagnie nationale dont Ethio­pian Airlines, Airlink, Air Mauritius, Air Austral, Kenya Airways. Au final, le conseil d’administration de la société n’a reçu que trois offres en décembre.

Lova Rafidiarisoa