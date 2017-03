La qualité professionnelle accessible à tous. C’est de cette manière que la marque INGCO concentre ses efforts dans la conception de ses produits, dans le domaine de l’outillage. La marque INGCO propose entre autres des outils électroportatifs, des accessoires pour outils électriques, des machines de soudage, des générateurs, des outils de mesure et produits de sécurité, de petits équipements de construction, des outils pneumatiques ou encore des pompes à eau et outils de jardin.

Ces offres ont été présentées au grand public hier à l’hôtel Ibis Ankorondrano. En collaboration avec le groupe Quincaillerie de la mer basé à Nosy Be, ainsi que la société Oshwal trade & industrie, INGCO ambitionne d’apporter son savoir-faire reconnu au niveau international sur le marché malgache. « Un savoir-faire qui met surtout en avant la combinaison de la facilité d’utilisation avec l’efficacité, ainsi que la performance de chacun des produits de la marque, couvrant différentes gamme de produits », explique Jean-Paul CHEN, directeur commercial d’Oshwal trade.

Harilalaina Rakotobe