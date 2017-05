La présence de l’ancien directeur régional des opérations de l’OTIV Boeny à Mahajanga, durant la célébration de la Journée mondiale de la presse, n’est pas passée inaperçue des médias. Nombreux se sont demandés quant au sort du remboursement de quelque

vingt mille membres épargnants de l’agence de micro-finances mutualiste de Boeny.

Celle-ci est confrontée à des problèmes financiers depuis un an et demi et ne peut plus solder les dépôts ni honorer le retrait d’argent des mutualistes.

« C’est à la fois un problème technique et financier », précise un membre du conseil d’administration. « Ouverte en 2010, l’agence de Boeny n’a jamais été accompagnée alors que les autres institutions de micro-finances (IMF) ont été subventionnées à hauteur de

2 millions de dollars, leur mise en place étant une politique de l’État. Elle a, toutefois, réussi à ouvrir trois agences rien que dans la ville de Mahajanga. Mais beaucoup de mutualistes n’arrivaient plus à rembourser leurs emprunts, d’où cette difficulté financière de l’agence», précise-t-il au téléphone.

En effet, l’OTIV Boeny fait partie des IMF encore opérationnelles sur la liste établie par la Commission de supervision bancaire et financière de la Banque centrale. Il n’y a donc pas de liquidation en vue.

L’agence paie au compte-gouttes du mieux qu’elle peut. Dernièrement, un membre a demandé le remboursement de 5 millions ariary pour cause d’hospitalisation. « Celui-ci n’a reçu que 10 000 ariary », indique un journaliste local. L’association des femmes de Mandritsara y a placé 12 millions ariary, mais ne peut pas les récupérer. Après le « limogeage » du directeur des opérations, Andriatiana Rasolofomanana, un administrateur par intérim a essayé de gérer la situation pendant six mois. Son mandat ayant expiré en octobre 2016, un cabinet d’audit a été appelé afin d’analyser toute mauvaise gestion, ou tentative de détournement de fonds, ou autres problèmes justifiant la situation financière actuelle de l’agence.

Andriatiana Rasolofo­mananase justifie: « Près de cinq mille membres n’ont pas remboursé leurs emprunts alors que l’agence survit grâce à leur cotisation. » Il a indiqué qu’il est tout à fait possible de sauver l’OTIV de Boeny.

Mirana Ihariliva