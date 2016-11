Summum. Officiellement lancé lundi, le sommet d’Antananarivo est à son apogée, avec le sommet des chefs d’État et de gouvernement qui se tient ce week-end au Centre de la conférence internationale (CCI), Ivato.

Étant donné l’état de pauvreté qui sévit dans le pays, les dépenses engagées dans les préparatifs pour l’accueil du rendez-vous francophone fait l’objet de multiples critiques et entraine, même, des hostilités contre l’événement. Depuis plusieurs mois, ce sujet a jeté un trouble sur le régime. Si l’opinion nationale est sévère, le satisfécit est, cependant, dans tous les discours des personnalités internationales participant au sommet.

Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, depuis l’étape des préparatifs s’est fait la principale défenseure du sommet d’Antananarivo. Lors de sa prise de parole, hier, François Hollande, président de la République française, a lui aussi, salué l’administration Rajaonarimampianina.

« Cet événement est le plus important que Madagascar organise depuis son indépendance. Je sais ce que ce défi a pu représenter et je veux ici, vous dire toute notre satisfaction de voir, ce matin qu’il a été, parfaitement, relevé », a déclaré le locataire de l’Elysée à l’adresse du président Hery Rajaonarimampianina. Le site du CCI qui comprend, notamment, la salle de séance plénière, celle des réunions à huis-clos, ou encore, le centre de presse, sont animés par des va-et-vient incessants.

Avec une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement, plus quelques dizaines d’autres de chefs de délégation, le rendez-vous d’Antananarivo connait une bonne affluence. Outre être l’apothéose du sommet de la Francophonie, la réunion de ce week-end vient clore la grande messe francophone qu’accueil Madagascar. Le rideau tombera sur l’événement, ce jour, avec la lecture de la résolution du sommet, l’annonce du pays hôte du rendez-vous, en 2018 et une conférence de presse.

Garry Fabrice Ranaivoson