Les ingénieurs contribuent à la croissance économique du pays. Ils devraient cependant se conformer au Code de déontologie fixant les principes requis.

Éthique. Mamy Rabenanahary, président de l’Ordre des ingénieurs malgaches, a lancé un message fort à l’endroit des nouveaux ingénieurs sortants de l’École supérieure des Sciences agronomiques (ESSA), vendredi dernier. « L’ingénieur ne doit pas seulement viser le succès technique et scientifique, il se doit de le faire dans le respect de l’éthique qui ne prône ni l’intérêt personnel ni pécuniaire, mais celui du public, de la société, de la nation toute entière », a-t-il mis en relief.

Mamy Rabenanahary se désole de constater l’implication de certains ingénieurs dans des affaires compromettantes, notamment par la corruption. Aussi, il n’a pas hésité à prévenir ces jeunes ingénieurs « de ne pas user de leur statut d’ingénieur, au cas où ils seraient tentés de s’impliquer dans ce genre d’affaires ». D’ailleurs, le Conseil de l’Ordre des ingénieurs se constitue en Chambre de discipline afin de poursuivre et réprimer, soit d’office, soit sur plainte, les infractions et les fautes présumées commises par les membres de l’Ordre.

Pourtant, la question d’éthique n’est pas directement entré dans le cursus pédagogique dispensé à ces étudiants. Bruno Ramamonjisoa, directeur de l’ESSA, a souligné que « ces étudiants tirent surtout exemple de la gouvernance de l’école où ils travaillent. Pour notre part, nous avons opté pour une gouvernance dite soutenable, favorisant principalement la transparence dans nos actions ».

Serment

89 agronomes de différentes filières (agriculture tropicale et développement durable, science animale, foresterie et environnement, industrie agricole et alimentaire, agroécologie, biodiversité et changement climatique), ce vendredi, ont prêté serment et se sont inscrits sur le tableau de l’Ordre des ingénieurs malgaches, qui enregistre actuellement pas plus de 15 000 membres. « Ce nombre est loin de répondre au besoin de notre pays, car Madagascar ne produit pas assez d’ingénieurs. De plus, la conjoncture est particulièrement exigeante en matière de normes et de compétences professionnelles, avec l’affluence des gros investisseurs et de la mondialisation », estime Mamy Rabenanahary.

Aussi, multiplier le nombre d’établissements sur le territoire et les adapter aux besoins du pays s’avère indispensable, d’autant plus que l’école d’ingéniorat figure parmi ceux qui intéressent les nouveaux bacheliers chaque année universitaire. « Mais que la qualité de l’enseignement et l’offre pédagogique de ces établissements soient surveillées de près », a-t-il recommandé.

Rado Andriamampandry