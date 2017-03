Orange annonce l’ouverture des candidatures au prix Orange de l’Entre­preneur Social en Afrique et Moyen Orient (POESAM). Chaque année, l’opérateur télécom récompense des projets innovants basés sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) permettant d’améliorer les conditions de vie des populations d’Afrique et du Moyen-Orient, dans les domaines tels que la santé, la finance, l’éducation ou encore l’agriculture.

Pour cette septième édition, le concours débutera par une phase nationale durant laquelle chacune des 17 filiales Orange participantes étudiera les projets soumis dans son pays puis désignera trois gagnants. S’ensuivra une seconde phase internationale durant laquelle les gagnants de chaque pays, soit 51 gagnants au total, seront mis en concurrence par un jury international qui remettra le grand prix POESAM aux trois lauréats lors de la soirée des AfricaCom Awards le 8 novembre 2017 au Cap en Afrique du Sud.

Lors de la dernière édition, huit projets malgaches ont participé à ce concours. L’un d’entre eux, le projet Nanoé, porté par Nicolas Saincy, s’est hissé à la deuxième place parmi les 750 projets en compétition lors de cette édition. Le lauréat malgache, rappelons-le, a reçu à l’occasion une bourse de 15 000 euros, et un accompagnement de 6 mois par des experts pour solidifier le projet.

Lova Rafidiarisoa